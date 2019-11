Oranienburg

Wie die Stadtwerke Oranienburg am Mittwochnachmittag mitteilten, erhalten seit kurzem Kunden von Energieversorgern aus Brandenburg und anderen Bundesländern gefälschte Mahnschreiben, in denen sie dazu aufgefordert werden eine angeblich offene Rechnung zu begleichen.

Absender des Schreibens ist ein Inkassobüro „Aleksander & Co. KG“ in Berlin. Die Schreiben, die im Namen der Energieversorger versendet wurden, sehen auf den ersten Blick täuschend echt aus. Erkennen lässt sich die Fälschung allerdings schnell am Absendernamen, der auch auf dem Überweisungsträger zu finden ist.

Sofern Kunden ein solches Mahnschreiben im Namen des Inkassobüros erhalten haben, bitten die Stadtwerke darum, der Forderung auf gar keinen Fall nachzukommen und den Vorfall an die Stadtwerke zu melden. Bei Nachfragen oder Verunsicherung, ob ein Mahnschreiben echt oder gefälscht ist, steht den Kunden das Servicetelefon der Stadtwerke unter der Rufnummer 03301- 608600 oder ein Mitarbeiter persönlich zur Verfügung.

Von MAZonline