Mit einer deutlichen Mehrheit (zwei Nein-Stimmen, eine Enthaltung) beschlossen Oranienburgs Stadtverordnete in ihrer vergangenen Sitzung die Begründung einer Städtepartnerschaft mit der israelischen 25 000 Einwohner-Stadt Kfar Jona. Damit wurden die Weichen für die im August geplante offizielle Unterzeichnung einer dementsprechenden Vereinbarung durch Bürgermeister Alexander Laesicke sowie seine israelische Amtskollegin Shoshi Kahalon Kidor gestellt.

Corona-Pandemie verursacht Reiseabsage der Delegation aus Kfar Jona

Nach dem Besuch des Oranienburger Stadtoberhaupts in Israel war der Gegenbesuch einer israelischen Delegation für den 9. bis 13. August avisiert worden. Dazu wird es jedoch vorerst nicht kommen. Auslöser der Absage: die aktuelle Corona-Entwicklung in dem nahöstlichen Land, welches möglicherweise gegenwärtig auf eine zweite Welle des Virus zusteuert. Schwer abzusehen sind daher die Reisemöglichkeiten auch für die Bewohner von Kfar Jona in den nächsten Wochen und Monaten. In der zukünftigen Partnerstadt bedauert man diese Entwicklung und die damit verbundene Reiseabsage ebenso wie seitens der Stadt Oranienburg, teilte Wolfgang Hiepen aus der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Stadt mit. Die vorbereitenden Planungen für den Besuch im August waren inzwischen bereits weit vorangeschritten. Daran könne man beim nächstmöglichen Reisezeitpunkt jedoch anknüpfen.

Israelische Stadt wird fünfte Partnerstadt Oranienburgs

Alexander Laesicke hatte Wunsch und Vorschlag, neben den bereits bestehenden Partnerschaften mit den Städten Hamm ( Westfalen), Bagnolet ( Frankreich), Melnik ( Tschechien) und Vught ( Niederlande) auch eine Beziehung zu einer Stadt in Israel aufzubauen, den Stadtverordneten gegenüber erstmals im Oktober 2019 geäußert. Ihm gehe es dabei insbesondere darum, Freundschaft und Verständnis aufzubauen, um sich mit der ambivalenten Geschichte der eigenen Stadt auseinanderzusetzen, hatte er damals erklärt.

