Ständige Impfstellen öffnen im Kreistagssaal und in der Turm-Erlebniscity in Oranienburg

Oranienburg

Pünktlich um 10 Uhr hat am Montag (20. Dezember 2021) die Impfstelle im Oranienburger Kreistagssaal ihren Betrieb aufgenommen (Havelstraße 3). Der Eingang erfolgt von der Rückseite des Gebäudes (Ecke Havelstraße/Nehringstraße). Bürgerinnen und Bürger können sich hier montags, mittwochs und freitags zwischen 10 und 16 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr impfen lassen. Am 24. und 31. Dezember allerdings bleibt die Impfstelle geschlossen.

Dezernentin: „Wir haben genügend Impfstoff“

Geimpft wird mit den Vakzinen von Biontech und Moderna. Bereits zur Eröffnung hatten sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger eingefunden, um sich impfen zu lassen. „Wir hoffen sehr, dass die Nachfrage auch in den kommenden Wochen so groß bleibt und die Impfangebote des Landkreises Oberhavel weiterhin bestmöglich dazu beitragen, die Impfkampagne weiter anzukurbeln“, sagte der stellvertretende Landrat Egmont Hamelow zur Eröffnung. Gesundheitsdezernentin Kerstin Niendorf versprach ihrerseits beim Ortstermin vor der Eröffnung: „Wir haben genügend Impfstoff.“

Eröffnung der neuen Impfstelle im Kreistagssaal in Oranienburg: Auch die Stadtverordnete Elke Kästner (Linke) nutzt das Angebot, ihre dritte Impfung abzuholen Quelle: Helge Treichel

Im Kreistagssaal stünden zwei Impfstraßen zur Verfügung, sodass allein an diesem Standort pro Woche etwa 2000 Impfungen möglich seien. „Bei Bedarf können wir die Impfstelle um eine zusätzliche Impfstraße erweitern“, so Kerstin Niendorf: „Uns ist es wichtig, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern auch zwischen den Feiertagen die Möglichkeit bieten, sich impfen zu lassen und damit gegen das Coronavirus zu schützen.“ Das sei mit der kurzfristigen Einrichtung der zentral gelegenen Impfstelle im Kreistagssaal gelungen. „Allen, die an der Vorbereitung mitgewirkt haben und die den Betrieb unterstützen, danke ich ausdrücklich“, sagte die Dezernentin. Als Ausdruck ihrer Wertschätzung hatte sie den Helfern von ihr selbst gebackene Lebkuchen mitgebracht. Ihre Erfahrung: „Ohne Mampf kein Kampf!“

Politisches Signal: Impfgegner sind in der Minderheit

Zudem überreichte sie Naschereien im Auftrag der Oranienburger Bündnisgrünen, die gemeinsam mit Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) und Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann (SPD) angesichts der Protestzüge gen die Corona-Maßnahmen ein Signal der Solidarität setzen wollten. Während sich allerdings Laesicke verständnisvoll gegenüber den Ängsten und Vorbehalten von Menschen zeigte und sich für das Kitten des Risses durch die Gesellschaft aussprach, kritisierte Blettermann klar das Zusammengehen mit Rechtsextremen, die „Hass verbreiten“ und „eine andere Republik wollen“. „Ich will eine liberale, tolerante Republik“, betonte Blettermann.

Kerstin Niendorf überreicht ihre Lebkuchen an Ehrenamtskoordinatorin Sabine Joeks vom DRK. Quelle: Robert Roeske

Das Recht auf freie Meinungsäußerung ende aber bei Beleidigungen, Hass und Gewaltandrohungen, sagt Petra Klemp (B 90/Grüne). Eine Grenze werde auch überschritten, wenn Menschen wegen ihrer kritischen Haltung bei Rechtsextremen mitlaufen. Als Beitrag gegen die Demonstrationen wolle man sich bei denen bedanken, die sich impfen lassen. Das seien täglich eine Million Menschen. „Und Demokratie ist immer der Wille der Mehrheit – und die Mehrheit ist geimpft“, so Petra Klemp.

DRK und Bundeswehr arbeiten Hand in Hand

Neben zehn Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind im Kreistag zehn Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten des Fernmeldebataillons 610 aus Prenzlau im Einsatz. Der Hilfeleistungsantrag sei zunächst bis zum 26. Januar gebilligt, sagte Oberstleutnant Wolf-Michael Sturm, Leiter des Kreisverbindungskommandos Oberhavel. Und er ist sich sicher: „Wenn der Zustrom der Bevölkerung anhält, wird der mit Sicherheit verlängert.“

Am Vormittag bildete sich eine Schlange vor dem Kreistagssaa. Quelle: Helge Treichel

Ebenfalls am 20.Dezember nimmt eine weitere Impfstelle in Oranienburg ihren Betrieb auf: In der Bar „Manjana“ in der Turm-Erlebniscity (André-Pican-Straße 42) wird ab sofort montags und freitags zwischen 15 und 20 Uhr geimpft. Zusätzliche Impftermine gibt es dort vom 27. bis 30. Dezember jeweils von 15 bis 20 Uhr. Am 24. und 31. Dezember bleibt jedoch auch diese Impfstelle geschlossen. Die Impfungen erfolgen wie an allen vom Landkreis beauftragten Impfstellen mit den Impfstoffen Biontech und Moderna. Zwei Impfstraßen sind eingerichtet, bis zu 600 Impfungen sind hier pro Woche möglich.

Boostern nach fünf Monaten möglich

Möglich sind neben Erst- und Zweitimpfungen auch Auffrischungsimpfungen – sofern die letzte Impfung gegen das Coronavirus bereits länger als fünf Monate zurückliegt. „Wir halten uns dabei an die Empfehlungen der ständigen Impfkommission“, sagte Kerstin Niendorf. Erstgeimpfte könnten ihre Zweitimpfung jeweils drei Wochen später an einem selbst gewählten Ort und Termin wahrnehmen. Eine Liste der vom Landkreis angebotenen Termine sei unter www.oberhavel.de/corona veröffentlicht und werde regelmäßig aktualisiert.

Kerstin Niendorf (2.v.l.) übernimmt von den bündnisgrünen Stadtverordneten die kleinen Präsente. Quelle: Robert Roeske

Voraussetzung für eine Impfung ist, dass man sich gesund fühlt und keine Symptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen aufweist. Mitzubringen sind neben dem Personalausweis die Krankenkassenkarte sowie – sofern vorhanden – der Impfausweis und die vorab ausgefüllten Formulare, die auf der Webseite des Landkreises zum Download bereitstehen. Bürgerinnen und Bürger werden außerdem gebeten, einen eigenen Mundschutz mitzubringen!

Impfung mit Vakzinen von Biontech und Moderna

Das Impfen selbst obliegt der Verantwortung des jeweils vor Ort tätigen, beauftragten Impfpersonals. Es entscheidet unter anderem auch darüber, ob Auffrischungsimpfungen bereits nach fünf Monaten nach der Zweitimpfung verabreicht werden können. Die Impfungen erfolgen mit den Vakzinen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna.

Von Helge Treichel