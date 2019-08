Oranienburg

Das Kürzel „W.O.A“ für Weidengarten-Open-Air gibt es noch nicht so lange, aber an sich veranstaltet Steffen Riehn schon viele Jahre derartige Musikveranstaltungen auf dem Gelände des Weidengartens. „Das gibt abends immer eine sehr schöne Kulisse“, sagte er am Sonnabend. „Das ist ja hier alles mitten in der Natur.“

Während am Nachmittag noch ein paar Gewitterwolken über Oranienburg hinwegzogen, gab es pünktlich zum Beginn der Konzertnacht gutes Wetter. Zu diesem Zeitpunkt kamen auch mehr und mehr Leute auf die Festwiese.

Zwei Bands sorgten am Sonnabend an der Adolf-Mertens-Straße für die Musik. Einerseits die schon lange bekannte Gruppe Stampede, außerdem die Formation „Wir 3“.

Stampede gibt es seit 2001. „Sie ist aus einer Schulband heraus entstanden“, erzählte Marko Birko, der für das Schlagzeug und Gesang zuständig ist. „Wir covern querbeet. Früher haben wir nur Oldies gespielt, das ist jetzt anders. Wir spielen Songs, die uns gefallen und von denen wir denken, dass sie auch den Leuten gefallen.“

Dem Publikum gefiel es. Quelle: Robert Roeske

Geprobt wird jede Woche am Mittwochabend in Lehnitz. Neben Mirko Birko gehören auch Hagen Pietrzak (Gitarre, Gesang), Sandy Ratter (Gesang, Keyboard) und Martin Selbig (Bass) zur Band. „In der Besetzung spielen wir jetzt seit sechs oder sieben Jahren“, erzählte der Schlagzeuger.

Auftritte hat die Gruppe in der Region beispielsweise bei der Kneipennacht in Velten, beim Hafenfest oder auch im Oranienwerk. „Die Auftritte bei der Kneipennacht in Velten sind immer die schönsten“, sagte Marko Birko. „Da ist immer eine sehr schöne Stimmung.“ In Erinnerung bleibt der Band aber auch der Auftritt bei der Oranienburger 800-Jahr-Feier auf dem Schlossplatz.

Aber auch im Weidengarten sind die Musiker öfter, und das nicht nur wegen ihrer Auftritte. In der Gaststätte findet auch regelmäßig ein Stammtisch statt, an dem sich Musiker aus der Region treffen.

Stampede-Sängerin Sandy Ratter. Quelle: Robert Roeske

„Wir 3“ gibt es erst seit Juli 2018. „Wir sind eine spontane Konstellation“, erzählte Sängerin Samira Rohde. Sie, Jörg Rohde und Christian Gabauer machen Lagerfeuermusik mit Gesang, Gitarre und Cachon. Zusammengefunden hat sich die Gruppe im vergangenen Jahr für die Teilnahme am Landesrockwettbewerb „ Local Heroes“. „Wir haben die Ausschreibung gesehen und an diese Konstellation gedacht.“ Damit haben es die Musiker bis ins Finale in Potsdam geschafft und am Ende den Förderpreis der Jury bekommen. „Das Geld haben wir in die Musik investiert“, sagte Jörg Rohde.

Sie spielen Songs von Pink Floyd, Amy Winehouse oder The Cure, aber auch Nina Hagens „Du hast den Farbfilm vergessen“ ist im Repertoire. Für den Landesrockwettbewerb haben sie aber auch eigene Stücke eingereicht, weil das Bedingung für die Teilnahme ist.

Viel los am Weidengarten. Quelle: Robert Roeske

Aber an sich arbeiten Samira und Jörg Rohde immer wieder an neuen Songs. „Wir 3“ ist eine Band, die nur sporadisch für Auftritte zusammenkommt, aber in Planung ist ein ganz neues Bandprojekt. Es trägt den Namen „Alle Phasen“. Worum es da geht und welche Musik da gespielt werde, sei noch geheim. „Unser Ziel ist es, zum Local-Heroes-Wettbewerb damit wieder anzufangen“, erzählte Samira Rohde. Heißt: in etwa einem Jahr. Aber was macht denn einen guten Song aus? „Er muss geil sein und aus dem Herzen sprechen, dann ist es ein guter Song.“

Das Weidengarten Open Air ist nur eine der größeren Veranstaltungen im Oranienburger Weidengarten. Auch das Folkfest ist seit vielen Jahren Teil des Veranstaltungsprogramms. 2020 könnte aber eine weitere große Party hinzukommen. „Wir gehen ins 30. Jahr“, verriet Steffen Riehn. Im nächsten Jahr ist Jubiläum. „Wir werden uns wohl was einfallen lassen“, so der Betreiber.

Von Robert Tiesler