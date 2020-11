Stationäre Abstrichstelle in Lehnitz: Bitte einfahren und testen lassen

Lehnitz

Der Landkreis Oberhavel erhöht seine Testkapazitäten zur Eindämmung des Coronavirus. Seit dem 19. Oktober wurde eine stationäre Abstrichstelle auf dem ehemaligen Kasernengelände im Oranienburger Ortsteil Lehnitz eingerichtet.

Termine nur in Absprache mit dem Gesundheitsamt möglich

Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 13 Uhr werden in Lehnitz Abstriche genommen. Die Termine werden im Vorfeld vom Gesundheitsamt Oberhavel vergeben. “Im Schnitt kommen aktuell 60 bis 100 Menschen zu Abstrichen täglich“, berichtet Osman Schulz von der Johanniter-Unfall-Hilfe, die in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Oberhavel die Testabstrichstelle begleiten. „Die Infektionszahlen haben in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Das bringt automatisch einen erhöhten Bedarf an Testkapazitäten mit sich“, erklärt Landrat Ludger Weskamp die Einrichtung der Abstrichstelle.

Landrat Ludger Weskamp (r.) und Gesundheitsdezernentin Kerstin Niendorf (l.) besuchten die Corona-Abstrichstelle in Lehnitz Quelle: Enrico Kugler

Zusammen mit Gesundheitsdezernentin Kerstin Niendorf besuchte Ludger Weskamp am Dienstag die Testabstrichstelle und informierte sich vor Ort über den Ablauf. „Die Menschen fahren mit ihrem Auto vor, werden dann mit einem Stäbchen in Rachen und Nase von unseren Mitarbeitern getestet, die in voller Schutzkleidung die Abstriche vornehmen“, berichtet Johanniter-Vorstandsmitglied Ralf Opitz.

Bis zu 100 Personen werden aktuell in Lehnitz getestet. Quelle: Enrico Kugler

Das gesamte Prozedere dauert ein bis zwei Minuten, anschließend wird das Stäbchen in einen Beutel verpackt. „Nach Beendigung der Testungen kommen alle Stäbchen in ein Hennigsdorfer Labor“, erklärt Rettungssanitäter Osman Schulz. „Es ist uns wichtig, dass unser Gesundheitsamt für angeordnete Tests auf eigene Testkapazitäten zurückgreifen kann, damit die Menschen in Oberhavel einen Test auf das Coronavirus schnell und wohnortnah erhalten können“, erklärt Landrat Ludger Weskamp und ergänzt: „Dadurch werden zugleich die Kapazitäten bei unseren Kooperationspartnern geschont und können für weitere Personen wie Reiserückkehrende, Lehrkräfte oder Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen der Teststrategie des Landes genutzt werden. Wir freuen uns, mit den Johannitern einen kompetenten, zuverlässigen und engagierten Partner gefunden zu haben.“ Die Zusammenarbeit ist bis 31. Dezember 2020 datiert, kann aber laut Ludger Weskamp nach Bedarf auch verlängert werden.

Kasernengelände bietet Möglichkeiten für sicheres Testen

Seit dem 22. Oktober wurden bislang knapp 700 Testungen in Lehnitz durchgeführt. „Das Kasernengelände bietet auch alle Möglichkeiten, den Schutz für alle so hoch wie möglich zu gestalten“, erklärt Kerstin Niendorf die Wahl des Standortes. „Für alle Bürgerinnen und Bürger ist es wichtig zu wissen, dass an der Teststelle nur durch das Gesundheitsamt angeordnete Tests durchgeführt werden“, erklärt Gesundheitsdezernentin Kerstin Niendorf weiter, die zugleich den Verwaltungsstab Corona in der Kreisverwaltung leitet. „Wer keinen durch die Kreisbehörde vereinbarten Termin hat, kann an der Abstrichstelle keinen Coronatest erhalten.“

Johanniter testet auch mobil

Für die Mitarbeiter der Johanniter geht die Arbeit aber auch nach den Testungen in Lehnitz weiter. Im Anschluss ist das Team als mobiles Abstrichteam im Landkreis Oberhavel unterwegs. Sie nehmen dann Abstriche von Personen, die nicht mobil sind und beispielsweise in Gemeinschaftseinrichtungen leben.

Von Knut Hagedorn