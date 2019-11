Oranienburg

Das Sternsingermobil wird im Rahmen seiner Deutschland-Tour am 5. und 6. November 2019 in Oranienburg Halt machen und über die Arbeit des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘ und Themen der Einen Welt informieren. Im Fokus der Tour stehen im Jubiläumsjahr der UN-Kinderrechtskonvention vor allem die Rechte von Kindern weltweit.

Die beteiligten Kinder und Jugendlichen werden ein abwechslungsreiches Spiel- und Mitmachangebot erleben, das von pädagogisch geschultem Personal begleitet wird. So wird zum Beispiel anschaulich erklärt, wo das Kindermissionswerk überall auf der Welt hilft: An einer großen magnetischen Weltkarte hängen Porträts von Kindern aus dem Südsudan, Haiti, Tansania, Rumänien und Peru. Kurzinfos auf den Rückseiten der Fotos erzählen ihre Geschichten, die so für die Kinder in Deutschland begreifbar und erlebbar werden.

Zugleich dient der Besuch des Sternsingermobils der Einstimmung und Vorbereitung auf das nächste Sternsingen in Oranienburg. Unter dem Motto „Segen bringen - Segen sein“ werden Anfang Januar 2020 Sternsinger – in ökumenischer Verbundenheit Kinder und Jugendliche aus den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden – durch die Straßen unserer Stadt Oranienburg ziehen und die Segensbitte „20*C+M+B+20“ für die lateinischen Worte „Christus mansionem benedicat“ (= „Christus segne dieses Haus“) an die Haustüren und Türbalken schreiben und Spenden für das Kindermissionswerk sammeln.

Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Die Sternsingeraktion 2020 stellt das Thema „FRIEDEN!“ am Beispiel des Libanon in den Mittelpunkt.

Zeiten und Orte in Oranienburg

Dienstag, 5. November 2019, ab 15.45 bis 17.00 Uhr an der St. Nicolai Kirche, Havelstraße 28, 16515 Oranienburg,

Mittwoch, 6. November 2019, Vormittag, Comenius-Grundschule Oranienburg, Jenaer Str. 5, 16515 Oranienburg (schulinterne Veranstaltung)

Mittwoch, 6. November 2019, ab 15.15 Uhr auf dem Pfarrgrundstück der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde, Augustin-Sandtner-Straße 3, 16515 Oranienburg.

