Steven Bergmann: „Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag.“

Mit großer Vorfreude blickt Steven Bergmann auf den 16. Oktober. An diesem Tage treten die beiden Fußballhaudegen Eduard Geyer (74) und Hans Meyer (76) im 1. Peter Tiefbau-Fantalk in der Oranienburger MBS-Arena auf und werden in einer 90-minütigen Gesprächsrunde aus dem reichhaltigen Erfahrungsschatz berichten.

Sportmarketing als Steckenpferd

„Wir als HBI-Immobilien arbeiten sehr lange schon mit der Turm-Erlebniscity zusammen und wollten bei diesem Event unbedingt dabei sein “, erklärt Steven Bergmann. Der 35-Jährige war selbst viele Jahre Fußballtrainer auf Kreis- und Landesebene und freut sich auf die beiden Trainerlegenden. „Als Hertha-Fan verbinde ich viel mit Hans Meyer, der uns mal als Trainer vor dem Abstieg bewahrte. Generell ist das Sportmarketing mein Steckenpferd und wir engagieren uns da sehr gerne.

Offene Art der beiden Trainer imponiert Steven Bergmann

Vor allem die Art und Weise, wie die beiden Trainerurgesteine immer wieder verbal die Spiele analysierten, gefällt Steven Bergmann: „Sie haben nie ein Blatt vor den Mund genommen und sind damit auch mal angeeckt. Mir imponiert diese Ehrlichkeit.“ Demnach hofft Steven Bergmann auf einen geselligen und amüsanten Abend und ergänzt: „Wir sind immer voll dabei, wenn Geschichten oder Events auch die Stadt Oranienburg bereichern und das ist definitiv so eine Geschichte.“

Zwei mal 45 Minuten werden die beiden Trainergrößen über den früheren und aktuellen Fußball ab 19 Uhr plaudern. Die Eintrittskarten kosten zwölf Euro, Vereinsmitglieder bezahlen nur zehn Euro. Die MAZ betreut das Event als Medienpartner. Die Turm-Erlebniscity als Veranstalter konnte mit Peter TiefHoch, HBI-Immobilien, ERV, dabag und SUG-Security mehrere lokale Firmen als Sponsoren gewinnen.

Von Knut Hagedorn