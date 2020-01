Zum 75. Mal jährte sich in diesem Jahr der Todestag von Fritz Elsas. Traditionell gedenkt die FDP Oberhavel in der Gedenkstätte Sachsenhausen anlässlich seiner Ermordung an den Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Hans Günther Oberlack, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands der FDP, schlug in seiner Rede zugleich einen Bogen in die Gegenwart.