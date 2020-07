In der MAZ-Serie „Mein Tipp“ stellt die Redaktion jede Woche eine Empfehlung für die Leser zusammen. In dieser Woche kommt der Tipp äußerst kulinarisch daher, denn im „Almrausch“ in Stolpe kann man sich von Michael Karow mit alpiner Küche verwöhnen lassen, die durch den Koch mit modernen Inspirationen veredelt wird. Unser Geheimtipp übrigens: Das Club-Sandwich.