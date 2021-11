Straßen-Sperrung in Lehnitz: Anwohner sind irritiert

Lehnitz

Hoch kochten in den vergangenen Tagen die Emotionen rund um die geplante Sperrung der L 211 im Oranienburger Ortsteil Lehnitz. Der Landesbetrieb für Straßenwesen wollte dort auf einer Länge von 600 Metern die Fahrbahn sanieren. Der für Mittwoch geplante Baubeginn wurde allerdings verschoben, nach massiver Kritik seitens der Anwohnerschaft und des Landkreises Oberhavel (MAZ berichtete). So wirklich beruhigt sind die Anwohner aber immer noch nicht. Hauptkritik in den vergangenen Tagen war vor allem die fehlende Regelung für Park- und Zufahrtsmöglichkeiten während der Sperrung. Sowohl für Anwohner, wie aber auch für Anlieferer und auch für die freiwillige Feuerwehr.

Anwohner Andre Schönfeld versteht nicht wirklich was nun passieren soll. Quelle: Robert Roeske

Andre Schönfeld und Peter Richter wohnen beide in der Straße „An der Försterei“, einer Wohngegend, wo vor allem viele ältere Menschen wohnen. „Gerade für die wäre diese Sperrung ein Alptraum gewesen, sie wären quasi abgeschnitten gewesen von der Außenwelt“, berichtet Andre Schönfeld. Beide beklagen sich noch immer über die aus ihrer Sicht völlig indiskutable Informationspolitik seitens des Landesbetriebes für Straßenwesen. „Sicherlich stand es mal vor Monaten in der Zeitung, aber man hätte vor allem die betroffenen Anwohner besser informieren müssen und das vor allem zeitnah“, berichtet Peter Richter, der selbst versucht hatte, bei den zuständigen Behörden Klarheit zu bekommen – allerdings ohne Erfolg. „Teilweise ist man am Telefon auch echt mies behandelt worden“, so Richter.

Fehlende Informationen als Hauptkritikpunkt

Beide Anwohner betonen allerdings auch im gleichen Atemzug, dass die geplante Sanierung des Straßenzuges eine sinnvolle Maßnahme ist und auch absolut notwendig. „Wir sind nicht gegen die Sanierung der Straße, ganz im Gegenteil. Es ist dringend erforderlich, die Straße zu sanieren, aber man muss dann halt auch Möglichkeiten für die Anwohner schaffen, trotzdem von A nach B zu kommen“, so Andre Schönfeld. „Vor allem wenn die Sperrung sich über zwei Monate erstrecken soll. Bei ein, zwei Tagen ist alles irgendwie noch vertretbar, aber nicht bei zwei Monaten“, so Richter ergänzend. Viele Anwohner hätten sich im Vorfeld eine Informationsveranstaltung gewünscht, um über die genauen Schritte informiert zu werden. „Es hätte ja auch gereicht, wenn man am Ende Flugzettel mit allen wichtigen Informationen in die Briefkästen eingeworfen hätte, aber uns völlig im Regen stehen zu lassen, ist schlichtweg eine Sauerei“, so Schönfeld.

Der Mühlenbecker Weg soll saniert werden. Quelle: Robert Roeske

Bei einer Vollsperrung der L 211 könnten die Anwohner nur noch zu Fuß oder per Fahrrad die Außenwelt erreichen. Betroffen von einer Vollsperrung wären auch die Feuerwache Lehnitz, Schulungszentren und Gewerbebetriebe, eine Außenstelle des Landesbetriebs Forst Brandenburg, die Oberschule Lehnitz, eine Gemeinschaftsunterkunft und die durch die Johanniter-Unfall-Hilfe betriebene Corona-Teststelle des Landkreises. Wie es nun weitergeht mit der geplanten Baumaßnahme steht noch nicht abschließend fest. Laut dem Landesbetrieb für Straßenwesen ist noch kein neuer Termin für den Beginn in Aussicht. Grund dafür ist der Regelungsbedarf für die Park- und Zufahrtsmöglichkeiten. „Mal schauen wie es weitergeht, hoffentlich werden wir diesmal zeitnah informiert“, so die Meinung der Anwohner.

Von Knut Hagedorn