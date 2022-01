Der Straßenausbau in Oranienburg und seinen Ortsteilen soll reformiert werden. Eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe hat am Mittwoch im Bauausschuss einen entsprechenden Antrag vorgestellt. In diesem wird das sogenannte „Bernauer Modell“ präferiert, Anliegerkosten sollen sinken und die Bürgerinnen und Bürger sollen mehr eingebunden werden in die geplanten Sanierungsarbeiten.