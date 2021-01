Straßenausbau in Oranienburg-Süd: Betroffene wollen mitreden

Oranienburg

Der Bürgermeister hatte zwar den Beschlussantrag zum Ausbau von Saalfelder und Suhler Straße zurückgezogen, aber abgeschlossen ist das Thema nicht: Die Mitglieder des Bauausschusses der Stadt beraten am Mittwoch, 27. Januar, erneut darüber (ab 18 Uhr, Orangerie). Auf der Tagesordnung steht ein Antrag von CDU und Bündnisgrünen. Danach soll der Bürgermeister beauftragt werden, bis zum Ende des I. Quartals 2021 eine Bürgerinformations- und Beteiligungsveranstaltung zum geplanten Ausbau abzuhalten. Die Betroffenen sollen so Ideen und Anregungen einbringen können, bevor die Stadtverordneten darüber beschließen. Sie sollen in die Entscheidungsfindung eingebunden und über die Kosten informiert werden.

Genau das fordert die Bürgerinitiative, die sich nach dem Bekanntwerden der Pläne gegründet hatte. Gleichzeitig verwehren sich die Mitglieder gegen die Unterstellung, sie seien grundsätzlich gegen den Ausbau. „Das stimmt einfach nicht“, beteuert Frank Schwartzkopf: „Wir wollen nur nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden.“ Das bedeute allerdings auch, dass ein „Luxusausbau“ verhindert und Kostenbeiträge für die Grundstückseigentümer minimiert werden. Genau darauf zielt der zweite Teil des Beschlussantrags ab: Der Bürgermeister soll bis Ende des 1. Quartals prüfen, wie hoch die Kosten für die Stadt zur Minimierung der Sandstaubbelastung mittels einer einfachen Spritzasphaltdecke im Bereich der Saalfelder Straße und Suhler Straße sind – inklusive Folgekosten. Diese sollen dann mit den Kosten verglichen werden, die der Stadt mit einem grundhaften Ausbau entstehen.

Von Helge Treichel