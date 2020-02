409 Kilometer Straßen und Wege in Oranienburg – jeder einzelne wird erfasst

Oranienburg

Auf den ersten Blick war es ein sperriges Thema, welches die Verwaltung am Donnerstagabend in der Feuerwehrhauptwache den Bürgern vorstellte. Es ging um das Straßenausbaukonzept der Stadt Oranienburg. Dessen Erstellung haben die Stadtverordneten beschlossen, die Verwaltung hat inzwischen die ersten Schritte eingeleitet, diesen Beschluss nun auch umzusetzen. Hilfe dabei holte sich die Verwaltung beim deutschlandweit tätigen Ingenieurbüro Schüßler-Plan. „Die alleinige Konzepterstellung übersteigt unsere eigenen Kapazitäten“, sagte Stadtentwicklungsdezernent Frank Oltersdorf, der sich ebenso wie Tiefbauamtsleiter Stefan Gebhard sowie Vertretern des Ingenieurbüros den Fragen der Bürger stellte.

Projekt soll zukünftige Entscheidungen und Priorisierungen vereinfachen

Die waren auch zahlreich gekommen, der Versammlungsraum der Wache war mit knapp 50 Besuchern proppevoll, darunter auch etliche Stadtverordnete Oranienburgs. Im Fokus der erstmals zu diesem Thema durchgeführten Bürgerveranstaltung stand die grundsätzliche Vorstellung des Projekts, Informationen zum aktuellen Stand der Arbeiten sowie zur aktiven Bürgerbeteiligung in Form eines Fragebogens.

Mit Hilfe des gegenwärtig in der Erstellung befindlichen Konzepts zur Verkehrsinfrastruktur in Oranienburg erhofft sich die Verwaltung, zukünftig eine klare Handlungsempfehlung zur Verfügung zu haben. Diese soll der Verwaltung als Grundlage für die Entscheidung und Priorisierung zukünftig geplanter Investitionen im Infrastrukturbereich, konkret im Bereich des Ausbaus von Straßen, dienen. Betrachtet werden dabei sowohl bestehende, befestigte Straßen, deren baulicher Zustand erhalten werden soll sowie aktuell sogenannte unbefestigte Flächen wie beispielsweise Sandwege, deren Befestigung früher oder später geplant ist.

Erfassung und Bewertung aller Straßenkilometer läuft aktuell auf Hochtouren

Guido Schröder, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Ingenieurbüros, sprach in seiner Präsentation über den aktuellen Stand der Erfassung und Dokumentation aller Verkehrsflächen, die sich in sogenannter Baulast der Stadt Oranienburg befinden. Aufgeteilt sind diese gegenwärtig in 281 Kilometer befestigte Straßen sowie 128 Kilometer unbefestigte Flächen. Nach Abschluss des Ist-Standes der Straßen erfolgt durch das Ingenieurbüro eine Bewertung aller Straßenflächen, die noch einmal dezidiert in einzelne Abschnitte unterteilt werden, aufgrund verschiedener Merkmale. Dabei spielen sowohl der aktuelle Zustand der Straße eine Rolle, als auch städtebauliche Belange wie die Einwohnerdichte und deren Wachstum, Belastungen durch Verkehrsaufkommen, soziale Einrichtungen im Straßenbereich sowie die sogenannte Funktionsklasse einer Straße. Letztere reichen von der einfachen Wohnstraße bis hin zur Hauptverkehrsstraße „Da sind wir momentan mittendrin“, erklärte Schröder. Im Anschluss soll mit Hilfe von Kategorisierung und Bewertung aller Straßen die von der Stadtverwaltung angestrebte Prioritätenliste erstellt werden, um Entscheidungen über zukünftige Investitionen mit Hilfe dieser Datenbank einfacher fällen zu können.

Bürgerbeteiligung mit Hilfe von Onlinebefragung

Im Zuge des Projekts läuft ab sofort über die Website der Stadt Oranienburg gleichzeitig eine Onlinebefragung als Instrument der Bürgerbeteiligung. Die dabei erhobenen Daten sollen laut Stadtverwaltung und Ingenieurbüro in die abschließende Erstellung der Prioritätenliste einfließen. Im Juni ist die nächste Informationsveranstaltung geplant.

Zur Bürger-Onlinebefragung der Stadt kommen Sie hier: Bürgerbeteiligung Straßenausbaukonzept

Kommentar von MAZ-Redakteurin Nadine Bieneck: „Das sollte Schule machen“ „Aufmerksam lauschten die Besucher am Donnerstag den Ausführungen zum Straßenausbaukonzept. Und sie hatten eine Menge zu sagen, wie viele Wortmeldungen bewiesen. Das Thema Straßen und deren Ausbau bewegt die Einwohner. Sie sollen auch gehört werden, machte Stadtentwicklungsdezernent Frank Oltersdorf deutlich. Mittel der Wahl für die Stadt: eine Onlinebefragung. Doch schon auf der Infoveranstaltung zeigte sich – das ist nicht das bevorzugte Mittel der Wahl für alle Bürger. „An der Befragung möchte ich unbedingt teilnehmen. Online geht für mich aber nicht“, sagte ein Besucher und traf den Nerv etlicher Besucher. Auf MAZ-Nachfrage reagierte Frank Oltersdorf lösungsorientiert: „Da lassen wir uns was einfallen, behalten das im Blick. Da gibt es weitere Möglichkeiten“, sagte er. Eine gute Reaktion. Schließlich ist allen damit geholfen, ein breites Meinungsbild einzuholen. Ob online oder handgeschrieben sollte dabei keine Rolle spielen.“

