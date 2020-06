Straßenbenennung im Neubaugebiet Am Aderluch sorgt weiter für rege Diskussionen

Oranienburg

Die Benennung der Straßen im Neubaugebiet Am Aderluch in Oranienburg sorgt weiterhin für rege und intensive Diskussionen. Zuletzt hatte die Gedenkstättenstiftung an die Oranienburger Stadtverordneten appelliert, dem vorliegenden Konzept für die Benennung nicht zu folgen ( MAZ berichtete). Das Wohngebiet befindet sich auf dem einstigen Außengelände des Konzentrationslagers Sachsenhausen, auf dem hunderte Häftlinge Zwangsarbeit verrichten mussten.

„ Gisela-Gneist-Straße “ soll verhindert werden

Bevor die Oranienburger Stadtverordneten am Montagabend über die endgültige Namensgebung der Straßen entscheiden, wandte sich auch Michael Grüber, Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Hilfe für Opfer der NS-Willkürherrschaft, direkt an Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke.“Wir haben Herrn Laesicke ein Schreiben überreicht, mit der Bitte es allen Stadtverordneten im Vorfeld der Stadtverordnetenversammlung zu überreichen“, so der 69-Jährige.

Ein Kernthema ist dabei die vorgesehene Benennung der „ Gisela-Gneist-Straße“. Acht Frauennamen wurden ausgewählt für die Straßen im Neubaugebiet am Aderluch. Laut Michael Grüber hat der Name Gisela Gneist dort nichts zu suchen. Der inzwischen verstorbenen Gneist wird vorgeworfen, die NS-Verbrechen relativiert zu haben. „Sollte dies so sein, darf dieser Name auf keinen Fall an so einem historischen Ort erscheinen. Dieser Bereich ist sehr sensibel und man sollte mit Bedacht handeln. Demnach haben wir auch eindringlich nochmals darum gebeten, das auch alle Stadtverordneten sich mit dieser sehr wichtigen Thematik befassen“, mahnt Michael Grüber.

Acht Frauennamen für Straßennamen stehen als Vorschläge zur Wahl

Der Großvater von Michael Grüber, Heinrich Grüber, verhalf in der Zeit des Nationalsozialismus tausenden Menschen zur Flucht. Heinrich Grüber selbst wurde inhaftiert und saß in den KZ-Lagern Sachsenhausen und Dachau, bis er aus der Haft entlassen wurde. 1949 gründete Heinrich Grüber, nach dem auch ein Platz in Oranienburg benannt ist, eine Evangelische Hilfsstelle für ehemals Rasseverfolgte, in der Michael Grüber Vorsitzender ist. Die weiteren Vorschläge für die Straßenbenennungen lauten: Hildegard-Busse-Straße, Ida-Ihle-Straße, Marie-Bieber-Straße, Elise-Zorn-Straße, Galina-Romanowa-Straße, Rosa-Broghammer-Straße und Jette-Bath-Straße.

Von Knut Hagedorn