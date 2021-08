Oranienburg

Der Andrang war zeitweise groß. Am späten Sonnabendnachmittag reichte die Schlange von der Kasse in Höhe der Kreuzung vor dem Oranienburger Schloss bis fast auf die Schlossbrücke. Drei Tage lang und noch bis Sonntagabend findet auf dem Schlossplatz der Esskultur-Markt statt.

Beim Streetfood-Festival können die Gäste einiges probieren. Da gibt es beispielsweise Insekten to go, also Heuschrecken, Grillen und Mehlwürmer, schwarze Eiscreme, Pasta, Fisch vom Grill, Kartoffelpuffer, Poffertjes, Bergkäse oder das tschechische Gebäck Trdelnik.

Kinga Gerech verkauft spezielle Waffeln. Quelle: Robert Roeske

Wolfgang Kemsies aus Leegebruch probierte am Sonnabendmittag einen Insektenburger. Gekauft hat er ihn am Stand von Nico Kraska. „Wir haben ein Black-Burger-Konzept“, erzählte er. Dass die Brötchen der Burger so dunkel sind, komme davon, dass sie mit Pflanzenasche eingefärbt sind. Die Insekten im Burger sind gemahlene Buffalo-Insekten, kleine Mehlwürmer.

Eigentlich macht Nico Kraska Streetfood-Trailer-Catering, nebenbei ist er auf Streetfood-Festivals wie das in Oranienburg. „Jetzt läuft es langsam wieder an“, erzählte er auf die Frage, wie es seine Firma in der Coronakrise gehe. „Wir wollen uns nicht beschweren, wir sind ganz froh, dass wir weitermachen können.“ Tatsächlich verkaufe sich auf solchen Veranstaltungen der Insektenburger, es gibt ihn für 9 Euro, am besten.

Wolfgang Kemsies versuchte sich am Insektenburger. Quelle: Robert Roeske

„Ich würde ihm sieben von zehn Punkten geben“, sagte Wolfgang Kemsies, nachdem er seinen Insektenburger aufgegessen hatte. „Er schmeckt mild. Es könnte auch zerkleinertes Geflügel sein. Ich hatte ein bisschen mehr Biss erwartet. Da war kein Knack.“ Wirklich unzufrieden war er aber nicht. Und seine Frau Heike war mit dem Pulled-Pork-Burger richtig glücklich. „Der war gut, das war eine zehn“, sagte sie. Beide waren sich einig: „Das ist mal etwas anderes.“

Lars und Linh Le verkaufen an ihrem Stand veganes Streetfood aus Asien: „Nomad Kitchen“. Übersetzt in etwa: „Nomaden unterwegs mit ihrer Küche auf Rädern“, erklärte Lars Le. „Bis jetzt verkauft sich unsere Frühlingsrolle mit Mangosoße am besten.“ Das besondere an Streetfoodmärkten sei, „dass man jede Woche woanders ist.“ Und überall sei die Dynamik anders.

Lars und Linh Le am Asia-Stand. Quelle: Robert Roeske

Kinga Gerech verkauft spezielle Waffeln. „Aber nicht ursprünglich, klassisch, sondern vegan“, erklärte sie. Die Waffeln haben, wenn sie aus dem Waffeleisen kommen, so genannte Bubble. „Meine Chefin hat sich das selbst ausgedacht“, erzählte die Verkäuferin. Die Waffel seien aus Dinkelmehl hergestellt, dazu pflanzliche Milch und pflanzliches Fett und einer gesünderen Zuckerart. „Es läuft sehr gut“, sagte Kinga Gerech am Sonnabendmittag. „Viele Leute sind angenehm überrascht, wenn sie die Waffel essen.“

Ab 6. August gastiert der Markt in Fürstenberg, ab 13. August auf dem Kremmener Spargelhof.

Von Robert Tiesler