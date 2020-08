Streetfood-Premiere in Oranienburg: Appetit auf frittierte Heuschrecken mit Schoki?

Oranienburg

Die ersten Absperrungen auf dem Oranienburger Schlossplatz wurden bereits am frühen Donnerstagmorgen festgezurrt. In den nachfolgenden Stunden rollten zahlreiche Foodtrucks auf das eingezäunte Gelände. 40 werden es bis Freitagmittag sein, die ihre Zelte bis Sonntag im Zentrum der Kreisstadt aufschlagen. Ihr Ziel: Der „esskultur Markt“, der von Freitag (14. August) bis Sonntag (16. August) erstmals Oranienburg stattfindet.

Organisiert wird die Veranstaltung von Christian Jüttner und dessen Firma Jüttner Entertainment. Der Chef packte am Donnerstag tatkräftig mit an, dirigierte zunächst den Toilettencontainer an den vorgesehenen Platz, ehe anschließend nach und nach die Streetfood-Anbieter mit ihren Wagen vor dem Oranienburger Schloss vorfuhren. Diese „kommen vornehmlich aus der näheren und weiteren Region“, berichtete Christian Jüttner.

Von Exoten bis Klassikern alles an Bord

Und sie haben ein buntes Potpourri an kulinarischen Variationen an Bord. Das vielleicht außergewöhnlichste Angebot gibt es wohl am Exoten-Stand: Neben asiatischen Süßkartoffel-Zucchini-Bohnenbällchen auf Kimchi mit Dreierlei Dips werden vermutlich die frittierten Heuschrecken mit Schoko-Chilli-Soße für Aufmerksamkeit sorgen. Zudem können Mutige sich an weiteren Insekten mit Dips oder der Wildkräuterbowl mit falschen Croûtons ausprobieren. Wer es lieber bodenständig mag, macht mit der originalen Berliner Currywurst sicher nichts verkehrt. Zudem lassen verschiedene Feinkoststände, so unter anderem mit Fleischereiwaren aus Mecklenburg oder aber Wurst- und Käsewaren aus Österreich kulinarische Herzen höher schlagen. Der Marktorganisator hat zudem auch an all diejenigen Gäste gedacht, die kein Fleisch und Fisch essen. „Es wird auch einen Stand mit ausschließlichen veganen Speisen geben. Zudem bringen viele Anbieter auch vegetarische Alternativen mit nach Oranienburg. Es wird ganz bestimmt niemand verhungern“, sagt Jüttner schmunzelnd, „wir haben für jeden was dabei, die Vielfalt ist riesig“. Sein persönlicher Favorit sei im übrigen der Spießbraten vom Barbecuegrill, verriet er.

Gute Nachrichten für Bierliebhaber: Über 100 verschiedene Sorten auf dem Schlossplatz

Besonders stolz ist er zudem auf das umfangreiche Angebot an Bieren und Weinen. „Auf dem Markt wird es allein über 100 Biersorten geben“, sagt er. „Das reicht vom Bier aus Hawaii über das stärkste Bier der Welt bis hin zu einem eigens vom Papst gesegneten Bier.“ Auch Wein- und Whiskey-Liebhaber kommen voll auf ihre Kosten, zudem gäbe es an den einzelnen Ständen die dazu passende Musik. So wird es beispielsweise auch einen Irish Pub mit irischer Folkmusik geben.

Streetfood in den nächsten Monaten auch in Hennigsdorf , Velten und Kremmen

Die Organisation des „esskultur Markts“ hat Christian Jüttner zusammen mit dem Veltener Jens Schmidt auf die Beine gestellt. Mit der Streetfood-Veranstaltung ziehen sie gegenwärtig durch die Region, 15 Stationen stehen aktuell fest. Mit Hennigsdorf (4. bis 6. September), Velten (2. bis 4. Oktober) und Kremmen (30. Oktober bis 1. November) ist der „esskultur Markt“ in den nächsten Monaten erneut in Oberhavel zu Gast. Überhaupt erst möglich macht die Veranstaltung ein Hygiene-Konzepts, welches zur Anwendung kommt. So gibt es auf dem Marktgelände Desinfektions-Stationen, es wird darauf geachtet, zwischen den einzelnen Ständen so viel Raum zu lassen, dass sich die Abstandsregeln gut einhalten lassen. An den einzelnen Ständen unterstützen Linien die Umsetzung der Freiräume, zudem gibt es am Eingang des Marktes eine Einlasskontrolle zum Zählen der Besucher. Der Eintritt zum Streetfood-Festival ist frei. Die Tore zum Gaumenschmaus öffnen sich am Freitag in Oranienburg von 14 bis 22 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Die MAZ wird das Angebot vor Ort genau unter die Lupe nehmen und am Sonnabend ausführlich in einem Marktcheck berichten.

Von Nadine Bieneck