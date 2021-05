Streetworker Matthias Klein: „Jugendliche wollen gehört und ernst genommen werden“

Oranienburg

Die Corona-Pandemie fordert viel Opferbereitschaft von der Gesellschaft, vor allem Kinder- und Jugendliche müssen mit vielen Einschränkungen leben. „Die Situation ist extrem schwierig. Lange keine Schule, wenig bis gar keine sozialen Kontakte oder Anlaufstellen. Den Kids fehlt einfach Struktur und vor allem ein Jahr in der Entwicklung“, bemerkt Matthias Klein, der seit 2017 Streetworker in Oranienburg ist. Der 38-jährige gebürtige Düsseldorfer Klein und seine 26-jährige Kollegin Celina Kopp versuchen als Streetworker täglich das Ohr und die Stimme der Jugendlichen in der Stadt zu sein. „Wir treffen täglich 30 bis 60 Jugendliche, reden mit ihnen, versuchen Tipps zu geben und hören uns ihre Sorgen und Nöte an“, berichtet Klein von der täglichen Arbeit.

Streetworker im Gespräch mit Jugendlichen im Alter von 14 bis 24 Jahren

Das Christliche Jugendzentrum Oranienburg fungiert als Träger, die Stadt Oranienburg, der Landkreis Oberhavel und das Land Brandenburg beteiligen sich an der Finanzierung. „Als wir 2017 angefangen haben, hatten wir eine Kanne Tee und ein Fahrrad“, blickt Klein schmunzelnd zurück. Inzwischen haben die Streetworker eine geräumige Anlaufstelle in der Lehnitzstraße, die Zusammenarbeit mit der Stadt ist laut den Streetworkern sehr gut. Klientel der beiden Streetworker sind Jugendliche im Alter zwischen 14 und 24 Jahren. „Die Jugendlichen nehmen unser Angebot dankbar an, viel geht natürlich über das Vertrauen. Die Jugendlichen wollen gehört und ernst genommen werden“, berichtet Klein. Wichtige Themengebiete bei der Kommunikation sind dabei der schulische Alltag, Drogen, Alkohol und private Sorgen, Ängste oder Nöte. „Wenn zum Beispiel ein 18-Jähriger von zu Hause rausfliegt, versuchen wir sofort parat zu stehen und Hilfestellungen zu leisten“, ergänzt Celina Kopp.

Matthias Klein und Celina Kopp im Büro in der Lehnitzstraße. Quelle: Knut Hagedorn

Für beide Streetworker ist es sehr wichtig, selbst ein stabiles Umfeld zu haben. Dennoch gelingt es nicht immer, das Erlebte nicht mit nach Hause zu nehmen. „Man darf nicht abstumpfen, zugleich aber auch nicht daran kaputtgehen. Das ist nicht immer ein einfacher Spagat“, berichtet Klein. Dem 38-Jährigen helfen dabei die eigenen Jugenderfahrungen. „Meine Jugendzeit war geprägt von Alkohol und Drogen. Mit 16 vollzog ich eine komplette Kehrtwende, ich habe für mich selbst einen Sinn im Leben und den Weg zu Gott gefunden.“ Für Celina Kopp war vor allem ein Aufenthalt auf den Philippinen sehr prägend. „Ich war für ein Jahr dort und habe Kinder erlebt, die in purer Armut gelebt, dennoch aber ihr Leben in vollen Zügen genossen haben. Das war sehr prägend.“

Projekt mit den Jugendlichen: 20 Mülleimer werden gestaltet

Mit den sinkenden Corona-Fallzahlen hoffen die beiden Streetworker auf mehr Möglichkeiten, mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten. „Unsere Arbeit lebt von sozialen Kontakten. Wir haben mit den Jugendlichen vor Corona auch oft gemeinsam unter freien Himmel gekocht oder zum Beispiel viel Fußball gespielt“, berichtet Matthias Klein. Momentan arbeiten die Streetworker zusammen mit den Jugendlichen an einem Projekt, welches vom Jugendforum initiiert wurde. „Wir gestalten 20 Mülleimer in der Stadt neu, daran haben die Jugendlichen unglaublich viel Spaß“, berichtet Matthias Klein, der sich langfristig durchaus personelle Verstärkung im Streetworker-Team wünschen würde.

Von Knut Hagedorn