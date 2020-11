Streich mit Folgen: Neunjähriger Junge hält Polizei auf Trab

Oranienburg

Ein neunjähriger Junge beschäftigte am Sonntagnachmittag die Polizei in der Kreisstadt Oranienburg. Er wählte gegen 16 Uhr den Notruf der Polizei und gab dort an, dass er gerade von sechs anderen Kindern auf einem Spielplatz in Oranienburg geschlagen wird. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten jedoch vor Ort weder das den Notruf wählende Kind noch die beschriebene Tat feststellen.

Beamte treffen Kind im Elternhaus an

Auf Rückrufe reagierte das Kind und gab immer neue Orte an, an denen er sich schließlich allerdings nicht befand. Anhand der vom Kind gewählten Telefonnummer konnte der Anschlussinhaber schlussendlich von den Polizeibeamten ermittelt und aufgesucht werden. Der Junge konnte im Beisein seiner Eltern gegen 17 Uhr von Polizeibeamten angetroffen werden. Die Beamten führten ein belehrendes Gespräch mit dem Kind und nahmen eine Strafanzeige wegen Notrufmissbrauchs auf.

Von MAZonline