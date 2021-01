Streifzug durch Malz: Ein Rückzugsort in Stadtnähe

Malz

Autos stehen Stoßstange an Stoßstange, hektisch wird gehupt und gestikuliert. Menschen verlassen gehetzt den Bahnhof, der Blick gestresst. Wer dem städtischen Trubel mal entfliehen möchte – der ist im kleinsten Oranienburger Ortsteil genau richtig. 540 Menschen leben in Malz und genießen dort die Natur, die Ruhe und die Abgeschiedenheit.

Mit einer malerischen Kulisse begrüßt die Malzer Werft seine Gäste am Ortsteingang. Quelle: Robert Roeske

Keine zehn Minuten braucht man mit dem Auto vom Oranienburger Zentrum bis nach Malz – dennoch scheinen es zwei völlig verschiedene Welten zu sein. Schon die Anfahrt versprüht Idylle pur. Kurz nach dem Ortseingang plätschert rechte Hand das Wasser den Hang hinab, dahinter stehen Boote an Boote auf der Werft. Im Ort, der von Wald, Wiesen und Feldern umgeben ist, kann man dann den wohl kleinsten Kreisverkehr Oberhavels bestaunen.

Werkstattmeister Christopher Wilde. Quelle: Steve Reutter

„Ich bin für meine Kinder hierhergezogen“, sagt Christopher Wilde. Seit 2014 wohne er nun in Malz. Seine beiden Kinder sollen in der Natur aufwachsen, statt im hektischen Großstadtalltag. „Es sind Kleinigkeiten. Wir können im Wald mit dem Fahrrad fahren, mit einem Boot auf dem Grabowsee schippern und die Ruhe der Natur genießen“, sagt Christopher Wilde. Die Kinder könnten sogar noch auf der Hauptstraße mit einem Fußball spielen. Zudem kenne man sich in dem Ort, es gebe kaum fremde Gesichter.

Seit 1929 gehört die Feuerwehr zum Ortsbild von Malz. Quelle: Robert Roeske

Fast ihr ganzes Leben lang wohnt auch Heike Gesswein in Malz. Für zehn Jahre lebte die 57-Jährige in Thüringen. All die anderen Jahre verbrachte sie in Malz. „Hier ist es schön, es ist meine Heimat. Jeder kennt sich hier und man kennt sich seit der Kindheit“, beschreibt sie ihre Verbundenheit zu dem Ort und den Menschen. Mit dem vielem Lärm und dem Dreck einer Großstadt könne sie nichts anfangen. Auch in den Jahren, die sie in Thüringen gelebt hat, habe sie Malz immer vermisst. Vor allem der Dorfclub begeistert sie. „Für Rentner und Kinder gibt es dort viele Veranstaltungen. Ich hoffe, dass der Dorfclub erhalten bleiben kann“, sagt sie. Allerdings kritisiere sie an Malz auch, dass es schlichtweg keine Einkaufsmöglichkeit gibt. „Früher kamen ein Fleischer und ein Fischer in das Dorf gefahren. Es gab auch mal einen Bäcker“, sagt Heike Gesswein. Für die Zukunft würde sie sich wieder einen „Tante-Emma-Laden“ wünschen.

Heike Gesswein wünscht sich einen „Tante-Emma-Laden“ für Malz. Quelle: Steve Reutter

Seit seiner Geburt lebt auch Jens Schreiber in Malz. „Es ist immer ein schönes Dorf gewesen und das ist es auch immer noch“, sagt der 48-Jährige. Mit städtischen Leben könne er „überhaupt nichts anfangen“. Er finde, Landleben sei das Beste. Wegziehen aus Malz möchte er nicht mehr. Gleiches findet auch seine Frau, Cornelia Schreiber. „Wenn man einmal hier ist, möchte man nicht mehr weg“, sagt die 54-Jährige. In Städten sei es ihr zu chaotisch, zu laut und zu hektisch. Und auch ihren vielen Tieren würde es in Malz gut gehen. Zwei Katzen, einen Hund, Vögel, Hasen und Fische habe sie. Auch ihre Kinder und ihre Enkelkinder leben in dem Dorf, hier habe sie ihre gesamte Familie. Dennoch würde sie für Arztbesuche nach Oranienburg oder Berlin müssen, was sie schade finde. Und auch sie finde es schade, dass es in dem Ort keine Möglichkeit zum Einkaufen gibt. Besonders für ältere Menschen sei dies ein Problem.

Der wahrscheinlich kleinste Kreisverkehr im Landkreis Oberhavel ist aber zugleich auch einer der sehenswertesten. Quelle: Robert Roeske

Die Natur und die Ruhe genießen auch die beiden aus Berlin stammenden Reitfans Kate und Philipp, die viel Freizeit im Oranienburger Ortsteil verbringen. „Man fühlt sich hier völlig frei und es herrscht keinerlei Hektik. Zudem ist es in den Wäldern wunderschön“, berichtet der 33-jährige Philipp. Aufgesattelt auf ihren Pferden „Backstreetboy“ und „Apache“ verbringen die beiden Hauptstädter sehr viel Zeit in den angrenzenden Wäldern und entdecken so die Umgebung von Malz. Auch für die Berliner ist Malz ein Kleinod der Ruhe und Entspannung und einfach nur liebenswert.

Von Knut Hagedorn und Steve Reutter