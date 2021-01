Streifzug durch Wensickendorf: Wo der Bäcker das Dorf vereint

Wensickendorf

Schon beim Tür aufmachen duftet es nach frischen Brötchen und gebrühtem Kaffee. In der Theke der Bäckerei Langhoff steht selbst gebackener Kuchen. Und vor der Tür des Geschäfts stehen die Menschen schon an, um ihr Frühstücksbrötchen zu bekommen. In Wensickendorf ist die Bäckerei bekannt und Anlaufpunkt für die rund 1 000 Einwohner des beschaulichen Dorfes.

Insgesamt 72 Jahre lebt der heute 81-jährige Alfred Krugel in Wensickendorf. Quelle: Steve Reutter

Fabian Langhoff betreibt das Geschäft zusammen mit seiner Freundin Fiene Deierlein-Jäger. Und beide können sich nicht vorstellen, einmal aus Wensickendorf wegzuziehen. „So alt ich bin, so lange lebe ich schon hier“, sagt der 43-jährige Fabian Langhoff. Er liebe die Ruhe und die Natur rund um das Dorf. Trifft man Leute auf der Straße, könne man sie noch persönlich und mit dem Namen ansprechen, sagt er. „Mir gefällt die Gemeinschaft hier. Es ist noch ein richtig schönes Dorfleben“, findet er. Auch seine Freundin Fiene Deierlein-Jäger zieht es wohl nicht mehr weg. „Wenn man hier Hilfe braucht, bekommt man sie auch. Irgendeiner hat immer Zeit. Und wenn nicht, nimmt sie sich jemand“, beschriebt sie das Miteinander in Wensickendorf. Was ihr aber fehle, das sei ein Arzt oder eine Einkaufsmöglichkeit. „Vor allem für ältere Menschen wäre das toll“, sagt sie. Die Familienbäckerei gibt es seit 1896 und so wie es aussieht, werden sie sich auch viele weitere Jahre gemeinsam um die Bäckerei und ihre Kunden kümmern.

Die Kirche in Wensickendorf. Quelle: Enrico Kugler

Noch länger als die Beiden lebt aber Wilfriedt Wendt in dem Dorf. „Meine Kinder sind hier, meine Enkelkinder und meine Urenkel“, sagt der 83-Jährige. In all den Jahren habe er nie den Gedanken gehabt aus Wensickendorf wegzuziehen. „Man kennt sich hier untereinander, es ist wie eine große Familie“, beschreibt er. Vor allem liebe er die Natur und die viele Ruhe, die ihm der Ort geben würde. Ein Problem sehe Wilfriedt Wendt aber darin, dass es ohne Auto schwer ist, etwa zu einem Arzt oder zum Einkaufen zu kommen. Auch Alfred Krugel lebt fast sein ganzes Leben hier. Insgesamt 72 Jahre, erzählt der inzwischen 81-Jährige. Sein Sohn habe gerade ein Grundstück in Wensickendorf gekauft, bei dem er ihm nun mit den Arbeiten helfe. Ihm gefalle es hier, auch wenn ihm einiges fehlt. „Früher hatten wir vier Lebensmittelgeschäfte hier, zwei Bäcker und einen Fleischer. Heute ist nur noch ein Bäcker da“, sagt er.

Das Landhotel „Classic“ in Wensickendorf ist vor allem bei Hochzeitsgesellschaften sehr beliebt. Quelle: Enrico Kugler

Wenn man sich aus Wensickendorf in Richtung Wandlitz begibt, fällt einem sofort der neue Radweg auf, auch wenn er noch nicht komplett in den Barnim führt. „Wenn dieser aber mal komplett fertig ist, dann ist das eine tolle Sache“, freut sich auch Bergy Risse, die zusammen mit ihrem Mann Ronny seit zehn Jahren in Wensickendorf lebt. „Wir sind bewusst aus Oranienburg hergezogen. Wir wohnen direkt an einem Feld, das ist einfach herrlich. Hier kann man nach einem stressigen Arbeitstag wunderbar entspannen.“ Seit vielen Jahren betreibt Risse ein Modegeschäft in Oranienburg, Wensickendorf ist für sie da die perfekte Entspannung. „Meine Einkäufe erledige ich dann meistens in Oranienburg, von daher ist Wensickendorf so wie ist es perfekt für mich.“

Wilfried Wendt lebt seit 83 Jahren in Wensickendorf. Quelle: Steve Reutter

Genau die Schönheit der Natur hebt auch Doreen Bieniek hervor wenn sie über Wensickendorf spricht. Die 34-Jährige lebt seit 16 Jahren im Oranienburger Ortsteil und will nie wieder weg: „Der Mix hier ist einfach super. Man kann die Natur mit allen Vorteilen in vollen Zügen genießen, ist aber in knapp 20 Minuten auch in Oranienburg.“ Allerdings sieht die Blumenhändlerin auch Verbesserungsmöglichkeiten für ihren Ort: „Wichtig wäre für mich eine bessere Busanbindung und da meine ich vor allem in den anliegenden Gemeinden. Was nützt mir ein Radweg Berlin-Kopenhagen, wenn ich aber nicht mal mit dem Bus zu meiner Freundin nach Zehlendorf fahren kann.“

Die Fertigstsellung des Radweges nach Wandlitz ist eines der zentralen Bauvorhaben im Jahr 2021Wensickendorf. Quelle: Knut Hagedorn

Von Steve Reutter und Knut Hagedorn