Birkenallee: Stadt Oranienburgs reagiert auf Kritik an schlechtem Zustand der Straße

Die Kritik der Oranienburger CDU-Landtagsabgeordeten und Stadtverordneten Nicole Walter-Mundt am aktuellen Zustand der Birkenallee war harsch: „Der aktuelle Zustand ist eine Zumutung und muss zügig beseitigt werden!“ In einer Anfrage im März dieses Jahres habe ihre Fraktion bereits auf den schlechten Zustand der Straße hingewiesen. Passiert sei seitdem jedoch nichts. Vielmehr sei Walter-Mundt Mich bereits mehrfach von Bürgern auf den desolaten Zustand der Straße nach den Sanierungsarbeiten hingewiesen worden, „Motorradfahrer sind bereits durch die Unebenheiten auf der Fahrbahn gestürzt“, berichtete sie.

Stadt sagt: „Von gefährlichem Zustand kann nicht die Rede sein“

Auf MAZ-Nachfrage nahm die Oranienburger Stadtverwaltung Stellung zu der Kritik und zum Zustand der Birkenallee generell. Die Stadt sei bei der Sanierung der Straße Ende 2019 zunächst ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen, erklärte Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer nach Rücksprache mit dem Tiefbauamt. „Die vorhandenen Schäden in der Birkenallee wurden im vergangenen Jahr ausgebessert. Die Risse in der Fahrbahn wurden verschlossen, die Deckschicht versiegelt. Im Ergebnis fährt es sich nach Abschluss einer solchen Maßnahme sicher nicht ganz optimal. Jedoch ist die Stadtverwaltung hiermit im ersten Schritt zunächst ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen. Zudem wurde dadurch die Fahrbahn, vor allem deren Unterbau, vor weiteren Schäden geschützt.“ Unfälle aufgrund von Unebenheiten der Fahrbahn und in Folge des Fahrbahnzustandes seien bei der Stadt nicht bekannt, sagt Fehlauer. „Von einem gefährlichen Zustand kann nicht die Rede sein“, weist sie die Vorwürfe von Walter-Mundt zurück.

Sonne und Wärme machen erneute Maßnahmen in der Birkenallee erforderlich

In den vergangenen Tagen fanden in der Birkenallee unterdessen erneut Baumaßnahmen statt. Der Grund: „Aufgrund von Sonneneinstrahlung und Wärme haben sich die überarbeiteten Bereiche verflüssigt“, so Fehlauer. Das Prüfergebnis zur Ursache stehe jedoch noch aus. „Damit diese Bereiche weiterhin befahren werden können, werden sie gerade mit trockenem Edelsplitt abgestreut“, erklärte die Stadtsprecherin am Donnerstag und tielte auch mit, dass die Arbeiten noch an diesem Tag abgeschlossen werden sollen. Sobald Klarheit über die Ursache der Verflüssigung besteht, wird im Baudezernat der Stadt entschieden, wie mit der weiteren Sanierung zu verfahren wird.

Von Nadine Bieneck