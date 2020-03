Oranienburg

Dieser Streit ist eskaliert: Wegen eines vorangegangenen verbalen Streits kam es am Mittwochnachmittag (25. März) zwischen zwei Eheleuten in einer Wohnung in der Oranienburger Rudolf-Grosse-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei hielt der Mann die Frau an den Oberarmen fest und warf einen Bürostuhl nach ihr, der sie am Bein traf.

Die Frau konnte sich zu Nachbarn flüchten und die Polizei verständigen. Sie wurde in einem Rettungswagen ambulant behandelt. Der Ehemann kam einer Wohnungsverweisung mit Rückkehrverbot für 10 Tage, angewiesen durch die Polizei, nach.

Von MAZonline