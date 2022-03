Streitfall Assadi gegen Langhoff: Holding-Aufsichtsratsvorsitzender Ralph Bujok sieht ein „Geschmäckle“ und warnt vor weitreichenden Folgen

Oranienburg

Es brodelt auf dem politischen Parkett in Oranienburg. Für den 30. März wurde eine Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung einberufen auf Antrag der Fraktionen FDP, SDP, Grünen und dem Piratenpolitiker Thomas Ney. Einziger Punkt in dieser Sondersitzung wird einen Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion sein, wo es um den Schutz und die Rechte von Gemeindevertretern geht. Hintergrund ist eine von Alireza Assadi, seines Zeichens Geschäftsführer der Oranienburger Holding, an FDP-Fraktionschef Daniel Langhoff adressierte Unterlassungserklärung. Allerdings geht es in der Sondersitzung auch um die weitere Zukunft von Alireza Assadi. Nun äußert sich Ralph Bujok, Aufsichtsratsvorsitzender der Oranienburger Holding, zu den Vorgängen.

Alireza Assadi. Quelle: Stadtwerke Oranienburg

Ein erheblicher Kritikpunkt seitens Daniel Langhoffs ist in dieser Thematik die von der Stadtverwaltung nicht gewährleistete juristische Unterstützung in diesem Fall. Diese wird es allerdings laut Ralph Bujok auch nicht für Alireza Assadi geben. „Dem Aufsichtsrat liegt die Information vor, dass es sich um ein privat veranlasstes und auch aus privaten Mitteln bezahltes juristisches Vorgehen der Privatperson Assadi gegen den Stadtverordneten Langhoff handelt. In den entsprechenden Schriftsätzen seiner Anwälte ist er nicht als Geschäftsführer der Holding benannt, sondern als Privatperson mit seiner Privatanschrift in Frankfurt/Main“, so Bujok.

Ralph Bujok sieht ein „Geschmäckle“

Auch zu der Unterlassungserklärung hat Ralph Bujok eine klare Meinung: „Wie jeden anderen Bürger steht Herrn Assadi das Recht zu, sich mit juristischen Mitteln zu wehren, wenn er der Ansicht ist, dass durch Aussagen anderer Personen der Tatbestand der üblen Nachrede erfüllt ist. Letztlich unterliegt es nicht mir, sondern dem zuständigen Gericht, das zu beurteilen.“ Allerdings sieht Ralph Bujok dennoch dieses Thema mit gemischten Gefühlen: „ Es hat aber schon ein „Geschmäckle“, wenn ein Stadtverordneter sich auf Rechte beruft, die er anderen nicht zubilligt. Als Stadtverordneter unterliegt er eben nicht den besonderen Schutz-Regelungen für Abgeordnete des Grundgesetzes, da er kein Abgeordneter ist.“

FDP-Fraktionschef Daniel Langhoff leitete den Holding-Untersuchungsausschuss. Quelle: Screenshot

Gründe für eine eventuelle Beurlaubung oder Abberufung von Alireza Assadi als Holding-Geschäftsführer sieht Ralph Bujok ebenfalls nicht gegeben: „Eine zivilrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Herren Assadi und Langhoff rechtfertigt meiner Meinung nicht eine Beurlaubung bzw. Abberufung und Kündigung eines Geschäftsführers. Was hat Herr Langhof für ein Rechtsverständnis, wenn er eine gerichtliche Klärung als Bedrohung auffasst? Hinzu kommt, dass bei einer vielleicht ungerechtfertigten Beurlaubung, Abberufung und Kündigung hohe Kosten auf die Stadt zukommen würden.“ Der Aufsichtsratsvorsitzende der Holding verweist des Weiteren darauf, das bei einer eventuellen Beurlaubung von Assadi kein Vakuum entstehen dürfe und es schnellstmöglich Ersatz geben müsse, bei weiterer Lohnfortzahlung des bisherigen Geschäftsführers.

Rechtsschutz für Stadtverordnete

Beim Thema Rechtsschutz für Stadtverordnete positioniert sich Ralph Bujok ebenfalls klar. „Auch wenn es in unseren Satzungen bisher keine expliziten Regelungen für den Rechtsschutz von Stadtverordneten gibt, könnte meiner Meinung nach, vorläufiger Rechtsschutz gewährt werden. Das könnte in Anlehnung an die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern über die Gewährung von Rechtsschutz für Bedienstete des Landes Brandenburg in Straf- und anderen Verfahren erfolgen oder durch gesonderte Regelungen mittels Beschluss der SVV.“ Allerdings weist auch hier Bujok auf Tücken hin: „Gleichzeitig sollte geklärt werden, bis zu welcher Höhe die Kosten übernommen werden, da es Kommunen gibt, die plötzlich mit Kosten um die 40.000 Euro konfrontiert wurden. Weiterhin ist es notwendig, deutlich darzustellen, dass es sich um eine Art Darlehen handelt und im Falle einer Niederlage vor Gericht – es sei denn ihm kann ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Fehlverhalten nicht zur Last gelegt werden, dann natürlich nicht – diese Kosten dann zurückerstattet werden müssten. Auch ein Stadtverordneter muss sich an geltendes Recht halten und genießt keine Immunität.

Von Knut Hagedorn