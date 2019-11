Beschädigte Kabel legen Stromversorgung lahm

Nassenheide / Malz / Friedrichsthal

Dunkel blieb es am Donnerstagnachmittag in vielen Haushalten in Nassenheide, Malz und Friedrichsthal. Um 13.37 Uhr kam es durch Tiefbauarbeiten einer Drittfirma, die nicht im Auftrag der E.dis Netz GmbH tätig war, zu einer Beschädigung an gleich zwei Mittelspannungskabeln in der Oranienburger Friedrich-Siewert-Straße. In der Folge fiel der Strom in den betreffenden Orten aus. Wie Danilo Fox vom Energieversorgen E.dis Netz GmbH auf Nachfrage der MAZ mitteilte, konnte der Stromausfall durch sofort eingeleitete Schaltvorgänge auf unter 60 Minuten begrenzt werden. „Alle zwischenzeitlich vom Netz getrennten Kunden waren um 14.30 Uhr wieder versorgt“, erklärte er. Der entstandene Schaden am Mittelspannungsnetz soll am Donnerstag und Freitag von Mitarbeitern der E.dis Netz GmbH sowie der EltAV GmbH aus Birkenwerder behoben werden.

Von Stefanie Fechner