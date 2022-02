Sturmbilanz im Tierpark Germendorf: Zerstörte Gehege, eingefallene Buden und ein vermisster Uhu

Germendorf

Die Winterstürme „Ylenia“ und „Zeynep“ hielten den Landkreis Oberhavel in den vergangenen Tagen in Atem. Auch der Germendorfer Tier- und Freizeitpark kam nicht ungeschoren davon, wie Pressesprecherin Marika Eichholz am Montagmorgen im Gespräch mit der MAZ berichtete. „Wir sind jetzt dabei eine erste große Bestandsaufnahme vorzunehmen, aber wir waren schon das ganze Wochenende damit beschäftigt, die ersten Sturmschäden so gut es geht zu beseitigen.“

Im Tierpark Germendorf wüteten die Stürme heftig. Quelle: Privat

Dutzende Bäume knickten durch die teils heftigen Sturmböen um, etliche Buden und Imbisse trugen Schäden davon. „Es war schon heftig, wir sind jetzt dabei die vielen umgestürzten Bäume zu bergen. Leider sind auch einige Imbissbuden vom Sturm betroffen worden, einige Dächer sind abgedeckt worden“, so Marika Eichholz. Mit Blick auf die angekündigten Stürme wurde der Tierpark vorsorglich ab Donnerstag geschlossen und öffnete erst wieder am Montag seine Eingangstüren. „Rückblickend war dies auf jeden Fall die absolut richtige Entscheidung. Wir haben natürlich eine Fürsorgepflicht für unsere Tiere und Mitarbeiter“, erklärt die Tierparkleitung.

Gehege der Virginia-Uhus schwer beschädigt

Trotz der heftigen Stürme haben glücklicherweise alle im Tierpark lebenden Tiere das Unwetter gut überstanden. „Wir haben bereits seit Donnerstag alle Tiere in den Gehegen gelassen, um so zu verhindern, das Tiere von herabstürzenden Ästen oder Bäumen verletzt werden.“ Allerdings wurde in der Nacht von Freitag zu Sonnabend das Gehege der Virgina-Uhus schwer beschädigt, das Dach wurde vom Sturm abgetragen. „Unsere Tierpfleger waren sofort alarmiert und wir haben noch in einer Nacht- und Nebelaktion versucht das Dach wieder provisorisch mit Draht zu schließen“, berichtet Eichholz. Allerdings ist seit dieser Nacht einer von zwei Virginia-Uhus verschwunden. „Wir gehen davon aus, dass sich einer der beiden Uhus so erschrocken hat, das er aus dem offenen Gehege geflogen ist. Wir sind auf der Suche nach ihm und hoffen, ihn bald zu finden.“

Ein Uhu wird vermisst.. Quelle: Robert Roeske

Der Virginia-Uhu ist eine Vogelart aus der Gattung der Uhus, die zur Familie der eigentlichen Eulen und zur Ordnung der Eulen gehört. Die Art ist in mehreren Unterarten über große Teile von Nord-, Mittel- und Südamerika verbreitet. Der nah verwandte, in angrenzenden Regionen Südamerikas lebende Magellan-Uhu wurde lange Zeit ebenfalls als eine Unterart des Virginia-Uhus angesehen. „Wir haben die beiden Uhus erst seit vier Wochen bei uns im Tierpark. Es ist sehr traurig, dass einer nun weggeflogen ist, wir hoffen aber, dass wir ihn finden“, so Marika Eichholz.

Aufnahme und Beseitigung der Sturmschäden im Tierpark Germendorf.. Quelle: Robert Roeske

Auch am Montagmorgen liefen die Aufräumarbeiten im Tier- und Freizeitpark auf Hochtouren, dennoch wurden die Eingangstore wieder für Besucher geöffnet. „Natürlich haben wir überlegt noch weiterhin den Park geschlossen zu halten, aber alle Wege sind soweit freigeräumt. Sicher sieht es noch ein wenig wüst aus teilweise, gerade auch weil zahlreiche Mülleimer auch umgeweht wurden, aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck daran, den Park wieder in seinen Ursprungszustand zu versetzen.“

Von Knut Hagedorn