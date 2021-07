„Subway“ Oranienburg wird verkauft: Betreiberfamilie kapituliert vor der Coronapandemie

Oranienburg

Beim Betreten der „Subway“-Filiale in der Oranienburger Schulstraße nahe des Bahnhofes duftet es nach frischem Brot, in der Auslage wartet frisches Gemüse in allen Farben darauf, auf ein Baguette gelegt zu werden. Hinter dem Tresen stehen Benjamin (34) und Tanja Goepel (31), bedienen die Kunden lächelnd und haben immer einen netten Spruch parat. Doch dies, so erfährt man im persönlichen Gespräch, spiegelt derzeit nicht das Gefühlsleben des Betreiberpaares wider. „Wir müssen definitiv schließen“, spricht Tanja Goepel den unausweichlichen Fakt traurig aus.

Corona lässt den Umsatz schlagartig einbrechen

Seit neun Jahren führt das Ehepaar das Fastfood-Restaurant, das vor allem bei Schülern und Touristen äußerst beliebt ist. Doch mit Beginn der Coronapandemie Anfang 2020 brach der Umsatz schlagartig ein. „Wir hatten bis zu 90 Prozent Umsatzverlust“, bringt Chef Benjamin Goepel Fakten und Zahlen auf den Tisch. In den ersten drei Wochen des ersten Lockdowns seien nur 100 Euro pro Woche an Umsatz zustande gekommen. Man habe zwar nicht vollständig schließen müssen, erzählt das Paar. Doch die fehlenden Einnahmen reißen eine große Lücke. Von den durch die Bundesregierung geschnürten Corona-Hilfspaketen erhält die Familie nur eine einmalige Zahlung in Höhe von 9 000 Euro.

Kaum Einnahmen bei laufenden Kosten ließen dem Ehepaar keine Wahl. Quelle: Robert Roeske

„Wir haben dann versucht, einen Lieferservice ins Leben zu rufen“, beschreibt die 31-Jährige die Bemühungen, das Geschäft trotz aller Widrigkeiten am Laufen zu halten. Von der Hilfszahlung schafft Familie Goepel ein Elektrofahrrad und einen Elektroroller an, um das Essen zu den Kunden zu bringen. „Wir haben ja beide keinen Führerschein“, bedauert Tanja Goepel. Die übrige Summe fließt in die Kosten für Miete und Strom. „Zudem sind wir in der Regel nur zu zweit, so dass wir Lieferungen nur in der Zeit von 14 bis 19 Uhr anbieten konnten.“ Offenbar zu wenig, „obwohl wir per Rad und Roller schon bis nach Sachsenhausen, Germendorf und Lehnitz ausgeliefert haben.“ Jemanden anzustellen sei aber unmöglich gewesen. „Und das ist es auch heute noch.“

Benjamin Goepel beginnt Ausbildung zum Rettungssanitäter

Zudem sind Tanja und Benjamin Goepel Eltern zweier Kinder, die natürlich auch betreut werden müssen. Die Entscheidung zum Verkauf der Filiale fällt dem Paar nicht leicht. „Aber wir müssen auf jeden Fall verkaufen, wollen aber nach Möglichkeit ohne Schulden aus der Selbstständigkeit gehen“, sagt Tanja Goepel. „Falls noch jemand weiß, wo und wie man zusätzliche Hilfe beantragen kann, dann freuen wir uns über Informationen“, ergänzt der 34-jährige Familienvater. Bei der Oranienburger Stadtverwaltung, so erklärt er, habe man bereits schon einen Antrag auf Hilfe gestellt.

Auch nach den jüngsten Lockerungen rund um die Pandemielage hat sich das Geschäft noch nicht wieder erholt. Die Schüler, die sonst für lange Schlangen vor der „Subway“-Filiale sorgen, sind in den Ferien. Die Touristen, zweite Haupteinnahmequelle, bleiben weiter aus. Mittlerweile hat sich Benjamin Goepel beruflich neu orientiert und beginnt im August eine Ausbildung zum Rettungssanitäter.

Die „Subway“-Filiale in der Oranienburger Schulstraße Quelle: Robert Roeske

Wie es für Tanja Goepel weiter geht, steht noch nicht fest. „Solange es geht, werde ich den Betrieb hier noch alleine aufrechterhalten“, zeigt sie sich kämpferisch. Fakt sei aber, dass man sichere Jobs brauche, um die Familie weiter ernähren zu können. Einen Käufer für die „Subway“-Filiale gibt es indes noch nicht. Dabei müsse es sich nämlich, so erklärt es das Paar, um einen bereits bestehenden Franchise-Nehmer handeln. „Oder der Käufer ist bereit, einer zu werden.“ Dementsprechend gibt es auch noch keinen genauen Termin, zu dem die Familie das Geschäft übergeben wird.

Schon die Hochzeit des Paares leidet unter der Pandemie

„Wir sind wirklich traurig und fühlen uns schon irgendwie im Stich gelassen“, bringt es Benjamin Goepel auf den Punkt. „Es hat immer total viel Spaß gemacht und wir waren immer mit Leidenschaft und Herzblut dabei, hätten gern unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert.“ Seine Frau Tanja würde das Geschäft am liebsten noch nicht aufgeben. „Gefühlt“, sagt sie, „würde ich gern noch weiter kämpfen. Aber rein realistisch müssten wir heute aufhören.“ Damit, dass einmal ein Virus das Lebensprojekt der beiden zerstört, habe man nie gerechnet.

Die Hochzeit musste coronabedingt im engsten Familienkreis stattfinden. Quelle: privat

Doch nicht nur die berufliche Zukunft des Paares hat unter der Coronapandemie gelitten. Schon ihre lang geplante Hochzeit im vergangenen Jahr litt unter den Einschränkungen. „Die große Feier wollen wir aber im nächsten Jahr nachholen“, zeigt sich die 31-Jährige optimistisch. Für Stammkundin Jasmin ist die bevorstehende Schließung „sehr traurig. Sie geben selbst jetzt noch alles“, sagt sie. „Wenn man nicht wüsste, was die beiden gerade durchmachen, würde man es nicht bemerken. Sie sind immer nett und freundlich.“

Auf eine Sache freuen sich Tanja und Benjamin Goepel aber trotz allem: „Wir hatten in den letzten neun Jahren keinen wirklichen Urlaub, sind immer nur einmal im Jahr übers Wochenende weggefahren.“ Das solle sich nun auf jeden Fall ändern.“Irgendwo müssen wir die Energie, die wir hier in unser Geschäft gesteckt haben, auch mal wieder auffüllen.“

Von Stefanie Fechner