Suche nach Kampfmitteln am Uferweg in Oranienburg

Oranienburg

Die Uferstraße in Oranienburg wird ab Montag, 2. August, nach Kampfmitteln abgesucht. Darüber informiert Pressesprecherin Eike-Kristin Fehlauer aus der Stadtverwaltung. Nach ihren Worten würden auch einzelne Bereiche am Ufer des dort verlaufenden Oranienburger Kanals in die Suche einbezogen. Die Absuche beginne im Bereich der Germendorfer Allee und verläuft bis zur Ecke Körnerweg. Um die Arbeiten durchführen zu können, sei eine abschnittsweise Straßensperrung erforderlich. Auch Zufahrten seien vorübergehend betroffen, so die Sprecherin. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand soll die Kampfmittelsuche voraussichtlich Ende September abgeschlossen werden.

Noch etwa 300 weitere Blindgänger im Boden

Hintergrund: Seine Funktion als Sitz von chemischer Industrie und Rüstungsbetrieben wurde Oranienburg zum Ende des Zweiten Weltkriegs zum Verhängnis. Sie machten die Stadt zu einem vorrangigen Ziel der Luftangriffe der Alliierten. Große Teile der Stadt wurden durch Bombenangriffe zerstört. Unzählige im Erdreich vermutete Bombenblindgänger erschweren noch heute die Stadtentwicklung – die systematische Suche nach Bomben und deren Entschärfung verursachen hohe Kosten und Einschränkungen in Oranienburg. Von 1990 bis 2020 wurden in Oranienburg mittlerweile 212 Blindgänger entschärft. Laut eines Gutachtens von Professor Spyra könnten in Oranienburg noch etwa 300 weitere Blindgänger im Boden liegen. Das Gutachten ist Grundlage für die weitere systematische Suche im Stadtgebiet.

Von MAZonline