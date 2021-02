Zum mittlerweile 31. Mal findet vom 4. bis 22. März 2021 die Brandenburger Frauenwoche statt. Inmitten der Corona-Pandemie aber erstmal nur in digitaler Form. Die Auftaktveranstaltung ist am 4. März in Oranienburg und wird per Livestream übertragen. Die Stadt Oranienburg präsentiert ein buntes und vielfältiges Programm.