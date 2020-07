Susanne Munkelt aus Oranienburg: Durchstarten im Traumberuf

Oranienburg

Susanne Munkelts Augen leuchten, wenn sie von ihrem Beruf erzählt. Sie gestikuliert, malt mit den Händen Bilder in die Luft, sprüht vor Ideen. „Foto-Suse“, unter diesem Namen ist die Fotografin aus Oranienburg vielen Oberhavelern bekannt. Kein Wunder, ist die 38-Jährige doch schon seit 15 Jahren mit beiden Beinen fest im Geschäft.

Vom Studium zur Ausbildung

Auch nach dieser Zeit brennt die energiegeladene Fotografin für ihren, wie sie selbst sagt, Traumjob. „Ich habe den schönsten Beruf der Welt“, bekräftigt sie. Dabei war der Weg zum heutigen Fotostudio weit – und auch so nicht geplant. „Ich habe ursprünglich Grafikdesign in Anklam studiert“, blickt Susanne Munkelt zurück. Schon zu diesem Zeitpunkt gab es erste Berührungspunkte mit der Fotografie. Diesen Weg wollte „Suse“ dann auch weitergehen, so dass im Anschluss an das Studium eine Ausbildung zur Fotografin in Berlin folgte. „Dort lag der Fokus aber in der Reportagefotografie, aber das war nicht so meins“, erinnert sie sich. Es folgte das Fotostudio in Oranienburg.

Der persönliche Kontakt ist für „Foto-Suse“ sehr wichtig. Auch in ihrem Studio in der Sachsenhausener Straße sollen sich die Gäste wohlfühlen. Quelle: Enrico Kugler

„Mittlerweile habe ich mich auf Babybäuche, Newborn-Fotografie, Hochzeiten und Familien spezialisiert“, erzählt Susanne Munkelt. „Es war ein langer Weg von Reportagen und Events zu den heutigen Motiven, aber das war mir einfach damals zu unpersönlich“, begründet sie ihre Veränderung. Dafür steht der persönliche Kontakt zum Kunden für die Fotografin heute an erster Stelle. „Jeder soll seine eigene, persönliche Zeit bei mir bekommen“, erklärt sie. Daher gäbe es auch keine Öffnungszeiten in ihrem Fotostudio – Susanne Munkelt arbeitet nur nach Termin.

Kinder, Babybäuche, Familien Hochzeiten: Da fühlt sich die Fotografin am Wohlsten. Quelle: Susanne Munkelt

„Der Kontakt zum Kunden ist mir sehr wichtig, das merken die Kunden natürlich auch.“ Und die Oranienburgerin ist nicht nur bei Eltern beliebt, auch die Kinder haben oftmals einen Narren an ihr gefressen. „Wenn dann so ein Knirps angerannt kommt und dir stolz seine erste Zahnlücke zeigt, mehr Belohnung geht nicht“, findet sie.

Viele Familien begleitet die 38-Jährige über einen langen Zeitraum. „Sie kommen dann zum Babybauchshooting, später sind sie dann mit ihrem Neugeborenen hier“, erzählt sie. Und für viele Eltern darf dann auch eine Tortenschlacht vor der Kamera zum ersten Geburtstag nicht fehlen. „Ich freue mich auch heute noch über jedes Baby und bin vor jeder Hochzeit aufgeregt“, schmunzelt sie.

Neues Studio an der Ostsee wird eingerichtet

Aber sie sagt auch offen: „Du hast irgendwie nie Feierabend, ein Leben ohne Kamera kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen.“ Daher sei es auch schon vorgekommen, dass Kunden sie fragten ob sie denn wohl im Studio wohnen würde, erzählt Susanne Munkelt lachend. Mittlerweile hat sie sich auch über die Brandenburger Landesgrenzen hinaus gewagt und richtet gerade ein Fotostudio auf der Insel Rügen ein. Dafür wird sie bis Ende des Jahres an mindestens vier Tagen im Monat an der Ostsee weilen. „Da habe ich auch alle Hände voll zu tun“, befindet sie. Sogar Oranienburger Kunden sind ihr für schöne Fotos bis nach Rügen gefolgt.

Die Oranienburger Fotografin hat allerdings auch Punkte, die für sie gar nicht gehen: „Wir machen keine Passbilder“, stellt sie klar. Auch von der Kita-Fotografie hält sie Abstand, obwohl die Anfragen da sind. „Aber da hast du für jedes Kind bestenfalls drei Minuten Zeit, und Kinder haben nun mal keinen Knopf, mit dem sie funktionieren“, erklärt sie.

Egal ob im Studio oder in der Natur, bei „Suse“ geht fast alles. Quelle: Susanne Munkelt

Die Coronapandemie war auch für Susanne Munkelt eine Herausforderung. „Es war eine gänzlich andere Zeit“, blickt sie zurück, findet aber auch, „dass man wieder mehr auf die Familie bezogen wurde“. Und genutzt hat sie die Zwangspause auch: „Wir haben mein Büro umgebaut und anderen Ideen und Planungen Raum gegeben“, erklärt sie. Auch die Konkurrenzsituation mit anderen Fotografen aus dem Oranienburger Bereich sieht sie durchweg positiv. „Jeder von uns hat doch seine eigene, ganz individuelle Handschrift, da dürfen sich doch die Kunden natürlich aussuchen, was ihnen am meisten liegt.“ Sie selbst arbeitet mit einigen Fotografen der Region zusammen, da werden dann auch schon Mal die Accessoires für Fotos untereinander ausgeliehen. Ein Miteinander sei eh viel schöner, befindet die 38-Jährige, die ihre Freizeit am liebsten mit der Familie verbringt.

Von Stefanie Fechner