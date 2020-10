Systematische Kampfmittelsuche: In zwei Oranienburger Ortsteilen werden weitere Bereiche abgesucht

Oranienburg

Zwei weitere Bereiche werden ab Montag, 5. Oktober, nach Kampfmitteln in Oranienburg abgesucht: Im Ortsteil Sachsenhausen wird die Freifläche westlich zur Chausseestraße in Höhe der Ampelkreuzung Chausseestraße/Zum Bahnhof (Havelwiesen) nach Kampfmitteln abgesucht. Vor Beginn und während der Arbeiten muss die nötige Baufreiheit geschaffen werden, hierzu wird der Geh- und Radweg halbseitig gesperrt und ist nur eingeschränkt nutzbar. Die Absuche wird voraussichtlich drei Wochen dauern.

Im Ortsteil Lehnitz wird ab Montag, 5. Oktober, ein ganzes Straßencluster nach Kampfmitteln abgesucht. Dieses umfasst folgende Straßen: Karl-Marx-Platz, Am Hag, Kiebitzweg, Sperlingsweg, Havelufer, Finkensteg, Drosselweg, Amselweg. Die Arbeiten beginnen am Karl-Marx-Platz. Die weitere Reihenfolge wird nach dem jeweiligen Arbeitsfortschritt durch die Kampfmittelräumfirma festgelegt. Aufgrund der geringen Straßenbreite gilt für den Durchgangsverkehr am Karl-Marx-Platz eine Vollsperrung. Anliegerverkehr ist aber frei. In den übrigen Straßen wird eine halbseitige Straßensperrung eingerichtet. Die Absuche wird voraussichtlich fünf Monate dauern.

Von MAZonline