Oranienburg

Am Montagvormittag ist die systematische Kampfmittelsuche in der Wiesbadener Straße in Oranienburg gestartet. Die Arbeiten beginnen auf Höhe der Heidelberger Straße und werden in zwei Abschnitten durchgeführt. Es wird zunächst nur der Bereich zwischen Heidelberger Straße und André-Pican-Straße abgesucht

Der erste Abschnitt umfasst die nördliche Straßenseite. Hier ist keine Straßensperrung erforderlich. Der zweite Abschnitt betrifft die südliche Straßenseite. Hier ist eine halbseitige Straßensperrung erforderlich, um die Arbeiten durchführen zu können. Abgesehen von kleinen vorübergehenden Einschränkungen ist die Zufahrt zu den Grundstücken aber jederzeit möglich.

Die Absuche wird voraussichtlich acht Wochen in Anspruch nehmen. Zur Untersuchungsfläche gehört auch der Grünstreifen.

Von MAZonline