Wegen der akuten Gefährdungslage durch das Coronavirus sind sämtliche Veranstaltungen in der Orangerie im Schlosspark sowie im Schlosspark Oranienburg zunächst bis einschließlich 30. April 2020 abgesagt. Das teilte Jürgen Höhn, Geschäftsführer der Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO) gGmbH, am Freitagmittag mit. „Wir haben diese Entscheidung aufgrund unserer großen sozialen Verantwortung getroffen“, so Höhn. „Die Gesundheit der Menschen steht immer an allererster Stelle.“ Betroffen sind zum einen Konzerte und Lesungen in der Orangerie, darunter der Auftritt des Thomas-Rühmann-Trios (22. März) und die Buchvorstellung der Schauspielerin Muriel Baumeister (30. April). Auch der Osterspaziergang im Park (12. April) sowie das Orangefest (26. April), das sich alljährlich rund um das Schloss und im Schlosspark abspielt, fallen aus. Wie es nach dem 30. April weitergeht sei jetzt natürlich noch nicht abzusehen, sagte Jürgen Höhn. Das sei alles abhängig von der Entwicklung der Corona-Krise.

Bezüglich bereits gekaufter Karten für die abgesagten Veranstaltungen könne er ebenfalls noch keine Aussage treffen. „All das prüfen wir jetzt natürlich ganz genau, sind aber noch in der Klärung. Wir bitten die Besucher*innen um Verständnis für die Situation.“

Spaziergang im Schlosspark vorerst möglich

Die Tourist-Information (Schloßplatz 2), die Schlosspark-Kasse (Schloßplatz 1) und das Hafenmeisterbüro (Schlosshafen Oranienburg mit Reisemobilstellplatz, Rungestraße 47), die ebenfalls von der TKO betrieben werden, bleiben bis auf Weiteres geöffnet. Auch das, betont Höhn, könne sich jedoch jederzeit ändern. Bis dahin aber ist ein „normaler“ Schlosspark-Spaziergang oder beispielsweise der Einkauf im Regionalladen der Tourist-Information möglich. Veränderungen werden auf der TKO-Webseite mitgeteilt – www.oranienburg-erleben.de

