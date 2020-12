Am 13. Dezember 1989 besetzten mutige Bürgerinnen und Bürger die Oranienburger MfS-Kreisdienststelle. In Erinnerung an die friedliche Aktion vor 31 Jahre wurde am Sonntagvormittag vor dem ehemaligen Stasi-Gebäude in der Greifswalder Straße 17 eine Gedenktafel enthüllt. Gut 40 Gäste nahmen daran teil.