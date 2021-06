Anlässlich des Tages der Architektur werden dem Publikum in Brandenburg insgesamt 60 spannende Objekte präsentiert – zwei davon in Oberhavel und beide im Oranienburger Stadtgebiet. Es handelt sich um eine sanierte und erweiterte Gründerzeitvilla in der Dianastraße 3 in Lehnitz sowie um das neue Sportfunktionsgebäude in Zehlendorf in der Liebenwalder Straße 5b.