Mehr Personal und gute Löhne in der Altenpflege: Das fordert die Linkspartei und hat am Mittwochnachmittag auf Initiative der Bundestagsabgeordneten Anke Domscheit-Berg und Kreistagsmitglied Daniel Wunderlich zu einer Demonstration am Bahnhof in Oranienburg aufgerufen. Fünf Teilnehmer sind dem gefolgt. Unweit der ehemaligen Pflegeschule entfernt haben sie ihre Transparente und Fahnen gehisst sowie Flyer verteilt.

Anlass für die Aktion im Rahmen einer bundesweiten Parteikampagne unter dem Motto „Menschen vor Profite: Pflegenotstand stoppen!“ war der internationale Tag der Pflegenden, der jährlich am 12. Mai begangen wird. Er erinnert an den Geburtstag von Florence Nightingale, Pionierin der modernen Krankenpflege, und soll die Arbeit von Krankenschwestern und Pflegekräften würdigen sowie ihre Rolle im Gesundheitssystem hervorheben.

Pflegeheime wegen Corona im Ausnahmezustand

Für das Pflege-Personal werde noch immer viel zu wenig getan, so Anke Domscheit-Berg. Sie fordert deshalb mit ihrer Partei ein schnelles Handeln: 100.000 zusätzliche Pflegekräfte in der Altenpflege, 500 Euro mehr Grundgehalt in der Pflege, keine Profite mit der Pflege und eine Pflege-Vollversicherung. „In die Lufthansa fließen Milliarden und hier kommt nichts an. Es gibt Dinge, die passen nicht zusammen“, sagt die Politikerin.

Viele Pflegeheime seien seit Beginn der Corona-Pandemie im absoluten Ausnahmezustand: Besuchsverbote, Isolierung von erkrankten Bewohnern, Risiken sich anzustecken. „Den Pflegenotstand gab es aber auch schon vor der Pandemie“, so Anke Domscheit-Berg. „Im letzten Jahr haben sogar 9.000 Fachkräfte ihre Stelle gekündigt.“ Überlastete Intensivstationen seien zum Dauerzustand geworden. „Ein Drittel der Pflegekräfte denkt darüber nach, aufzuhören.“

Pflegekräfte brauchen einen Ausgleich

Schuld an dieser Situation ist aus Sicht der Linken-Politikerin die immense Arbeitsbelastung für zu wenig Geld. Viele Pflegekräfte würden an einer „chronischen Überlastung“ leiden, arbeiten rund um die Uhr, geben ihr Letztes und kommen dennoch regelmäßig mit dem Tod in Kontakt. „Sie brauchen einen Ausgleich, müssen den Kopf freibekommen“, so Anke Domscheit-Berge. Für diese Möglichkeit möchte sie sich politisch einsetzen.

Das von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (CDU) ins Spiel gebrachte „Pflege-Tariftreue-Gesetz“ ist nach Ansicht der Linkspartei ein zweischneidiges Schwert: „Dass Betreiber von Pflegeeinrichtungen nur dann Geld aus der Pflegeversicherung bekommen sollen, wenn sie ihren Beschäftigten Tariflöhne zahlen, ist grundsätzlich gut. Aber es gibt so viele schlechte Haustarifverträge, dass das für viele keine Verbesserung bedeuten würde.“

Danke heißt mehr als Gehalt

Vielmehr sollte Hubertus Heil den Tarifvertrag der Gewerkschaft ver.di für die gesamte Branche als verbindlich erklären, fordert Die Linke. Hiermit seien gute Konditionen ausgehandelt: Besseres Gehalt, höherer Pflegemindestlohn, gesicherter Urlaubsanspruch, Urlaubsgeld. „Es wird Zeit, dass die Pflege insgesamt gemeinwohlorientierter organisiert wird. Gleichzeitig ist Anke Domscheit-Berg und ihrer Partei klar: „Ein ernst gemeintes Danke heißt auch mehr Gehalt.

Mit der Demonstration am Mittwochnachmittag möchte die Linken-Politikerin zusammen mit ihren Mitstreitern Druck aufbauen und dafür auch die Bürger vor Ort mit ins Boot holen. Sie alle hätten mit ihrem eigenen Verhalten Einfluss auf die weitere Entwicklung der Pflegebranche. Es brauche viel mehr Verständnis und Mitgefühl für alle Krankenschwestern und Pflegekräften, die jeden Tag mit Vollgas ihren Beruf meistern.

„Wir alle werden alt oder haben bereits in der Familie unsere Erfahrungen mit der Pflegebranche gemacht“, so Anke Domscheit-Berg im Gespräch mit der MAZ. Diese wichtige und bedingungslose Daseinsvorsorge gelte es zu schützen.

