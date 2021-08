Am Sonnabend, 4. September, lädt das stationäre Hospiz Oberhavel Lebensklänge zu einem Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich die Räumlichkeiten der Einrichtung in der Germendorfer Allee 18 in Oranienburg anzusehen.