Oranienburg

Oberhavels Landrat Ludger Weskamp hat am Montagvormittag zum dritten Mal eine Regenbogenflagge vor dem Landratsamt in Oranienburg gehisst. Im Beisein von Kreispolitikern setzte er am internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie ein sichtbares Zeichen für Vielfalt und Toleranz.

Der Aktionstag wird seit 2005 jährlich am 17. Mai begangen. Er soll auf die Diskriminierung und Bestrafung von Menschen hinweisen, die in ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität abweichen. „Für uns schon fast selbstverständlich gibt es weltweit für die Gleichberechtigung der Menschen noch viel zu tun“, so Ludger Weskamp.

Mehrere Vertreter aus der Kreispolitik waren bei der Aktion dabei. Quelle: Robert Roeske

Homosexualität mit Todesstrafe belegt

Homosexualität war im Mai 2009 noch in rund 70 Ländern strafbar. In sieben Ländern – Iran, Sudan, Jemen, Mauretanien und Saudi-Arabien sowie in den schariadominierten Gebieten in Somalia und Nigeria – werden homosexuelle Handlungen mit der Todesstrafe belegt. „Umso wichtiger ist es, auf diesen Tag aufmerksam zu machen.“

Das Datum wurde zur Erinnerung an den 17. Mai 1990 gewählt, an dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschloss, Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu streichen. Transsexualität wurde erst 2018 von der WHO als „Krankheit“ gestrichen. „Das war längst überfällig“, so der Landrat weiter.

Lesen Sie auch:

Aktionen im ganzen Kreis

Die Regenbogenflagge vor dem Landratsamt weht auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten Oberhavels Birgit Lipsky. „Noch immer hören wir auch in Oberhavel von Beleidigungen, Übergriffen und Anfeindungen gegen queere Lebensformen. Das darf nicht bagatellisiert werden und ist auf das Schärfste zu verurteilen“, sagt sie.

Diskriminierung seien nicht hinnehmbar. Jeder Mensch habe das Recht, selbst zu bestimmen, wie er leben mag. So gab es auch in anderen Städten im Kreis vergleichbare Aktionen, wie zum Beispiel in Velten. Weil die Regenbogenfahne am Mast der Gemeindeverwaltung in Eichstädt nicht hängen darf, gab es dort am Freitag eine Ersatzaktion.

Von Marcus J. Pfeiffer