Anhänglicher Familienhund im Wolfspelz

Oranienburg

Mit dem Thema Hund hatte Friseurin Elfi Dalcke eigentlich bereits abgeschlossen. Die 57-Jährige hielt seit 1993 einen Hund und hatte nach dem altersbedingten Tod ihres Rhodesian-Ridgeback-Mischlings 2015 einen Entschluss gefasst: „Nie wieder einen Hund!“

Doch dieser Vorsatz hielt nicht lange. Denn ihr Lebensgefährte Kirk Gramzow liebt Wölfe. Das Problem: Die Tiere lassen sich nicht als Haustier halten. Als ihr dann aber eine Kundin erzählte, dass sich eine Bekannte einen Hund angeschafft hat, der wie ein Wolf aussieht, war der Damm gebrochen. Das Paar informierte sich über die extrem seltene Rasse mit dem Namen Tamaskan, nahm Kontakt auf zu einem Züchter im Münsterland. In ganz Deutschland gebe es nur etwa 300 dieser Tiere, erfuhren sie. Für Kirk Gramzow jedoch war es Liebe auf den ersten Blick: Das Aussehen und die Ausstrahlung faszinierten ihn. Und auch die Tatsache, dass es sich um einen sehr anhänglichen Familienkuschelhund handelt. Er sei „tamifiziert“ worden, sagt er mit Anspielung auf den Namen der Rasse.

Hunde im Wolfspelz: Daraya und Oscar.. Quelle: Robert Roeske

Der Tamaskan ist laut Wikipedia eine vom Hundedachverband FCI (Fédération Cynologique Internationale) nicht anerkannte Hunderasse aus Finnland. Sie wird mit dem Ziel gezüchtet, der Wildform der Tierart Hund, also dem Wolf, so ähnlich wie möglich zu sehen, ohne dabei die positiven Eigenschaften des Haustieres zu verlieren. Ihr Charakter unterscheidet sie von Rassen wie etwa dem Saarloos- oder dem Tschechoslowakischen Wolfhund. Die Zucht des Tamaskan begann in den 1980er-Jahren mit fünf Schlittenhunden unbekannten Ursprungs, die als Husky-Typ beschrieben wurden und aus den USA nach Großbritannien importiert und dort später mit Sibirischen Huskies, Alaskan Malamutes, Samojede, Kanadischer Eskimohund und Deutschen Schäferhunden sowie deren Mischlingen gekreuzt wurden. Im Frühjahr 2006 wurde das Tamaskan-Dog-Register gegründet. Im selben Jahr wurden auch die Tamaskan-Gesellschaft Großbritanniens und der Nationale-Tamaskan-Club der USA gegründet.

Ein Bad in der eiskalten Havel. Quelle: Helge Treichel

Um einen solchen Hund zu erwerben, von denen es weltweit nur etwa 1800 Exemplare gibt, mussten Elfi Dalcke und Kirk Gramzow ein aufwendiges Auswahlverfahren durchlaufen. Sie füllten lange Fragebögen aus, fuhren zum Vorstellungsgespräch zu einer Züchterin nach Wollin. Alles dient dazu, das optimale Zuhause für die Tiere zu finden. Im Februar 2016 erhielten sie die Nachricht, dass ein 14 Monate alter Rüde aus den Niederlanden ein neues Zuhause sucht. Im März kam dann Oscar nach Oranienburg, genannt „Ossi“. Vor drei Jahren stieß die damals neun Wochen alte Daraya dazu. Seitdem ist das Rudel komplett. Alle hatten einander von Anfang an „total ins Herz geschlossen“, sagt Kirk Gramzow. Seitdem sind alle vier unzertrennlich. „Das Rudelverhalten ist beim Tamaskan sehr stark ausgeprägt“, so der Hundehalter. Ständig würden die Tiere miteinander „quatschen“. Was er so nennt, ist eine Mischung aus winseln, leisem Jaulen und anderen Geräuschen. Wenn einer nicht da ist, werde der gesucht und geduldig gewartet bis alle wieder beisammen sind. „Reisen geht nur mit Hund“, nennt Gramzow eine der Konsequenzen. Aber nicht nur darin unterscheide sich die Rasse von vielen anderen, deren Anschaffung gut überlegt sein sollte. Kommandos zum Beispiel würden vom Tamskan hinterfragt und nicht einfach nur blind befolgt. Selbst die Chefin der Hundeschule habe sich auf die Rasse komplett neu einstellen müssen.

Wolf trifft Rotkäppchen: Tamaskan bei einem Volksfest. Quelle: Gerhard Reidt

Um ihre Leidenschaft für ihre Hunde zu teilen, engagieren sich Elfi Dalcke und Kirk Gramzow mit Züchtern und anderen Haltern in der Interessengemeinschaft Tamaskan, einem 2016 gegründeten eingetragenen Verein. Ihr Ziel ist es, die junge Rasse bekannter zu machen und in einen unterstützenden Erfahrungsaustausch miteinander zu treten.

Nähere Informationen unter www.ig-tamaskan.com.

Von Helge Treichel