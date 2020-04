Art of Paint Oranienburg - Art of Paint: In diesem Tattoostudio geht Kunst unter die Haut

Seit 21 Jahren existiert das Tattoo-Studio „Art of Paint“ in Oranienburg – mittlerweile ist es eine Institution. Die MAZ hat mit Inhaber Tom Hinze über seine Erfahrungen gesprochen – und warum in der Corona-Krise aktuell gar nichts geht.