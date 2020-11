Oranienburg

Eine halbe Milliarde Passagiere, 6,5 Millionen Starts und Landungen, 375 Millionen beförderte Koffer. MAZ-Redakteure zeigen Geschichten hinter den Zahlen.

Redaktionsleiter Sebastian Morgner. Quelle: Enrico Kugler

Anzeige

Sebastian Morgner : Auf Erkundungstour

Der alte, gute Flughafen-Tegel: Der erste spannende Moment war immer, als wir kurz nach 5 Uhr – es war oft noch dunkel – an der großen Info-Tafel vor den Toren des Flughafens anhalten mussten, um zu schauen, wo der Flieger abhebt. Gate 5? Gate 3? oder Gate 25? Das hat sicher jeder mitgemacht. Bleibt es bei der Flugzeit, wie sie am Vorabend im Internet stand? Es kribbelte schon, wenn man von der Autobahn runterfuhr, sich durch die enge Abfahrt-Kurve quälte, um dann einen guten Platz vor der Mega-LED-Wand zu bekommen. Und dann die Parkplatzsuche. Gut war es immer, wenn man in den Innenbereich musste. Da gab es irgendwie keine Parkprobleme. Anhalten, Koffer raus – und ab gehts zum Check In.

Oft reisten wir Stunden früher an. Da war es für uns Tradition ein belegtes Brötchen und einen Kaffee zu holen. Koste es was es wolle. Es war Urlaub. Die Zeit bis zur Abfertigung nutzen wir, um einmal komplett durch das Flughafen-Gebäude zu laufen. Von links nach rechts im Halbkreis. Und wieder zurück. Es gab viel zu sehen.

Robert Tiesler Quelle: Friedrich Bungert

Robert Tiesler : Wiedersehen

Wenn ich mich an den Flughafen Tegel erinnere, dann geht es da nicht nur darum, selbst wegzufliegen und anzukommen. Es geht auch um das Wiedersehen. Kennen Sie den Weihnachtsfilm „Tatsächlich ... Liebe“? Da gibt es das Motiv, dass man die verschiedenen Arten der Liebe und Freundschaft auch am Flughafen sieht – Wenn Menschen vom Flieger kommen und auf die Menschen treffen, die sie abholen. Für mich war das ein paar Jahre ein Vorweihnachtsritual. Denn machen wir uns nichts vor: Man konnte sich nach Tegel nur bringen oder holen lassen, ein Zug fuhr ja nie dorthin. Und so fuhr ich immer um den 20. Dezember nach Tegel – dauerte ja nur gute 20 Minuten – parkte meinen Wagen und wartete dann am Gate. Und es warteten viele, die Freunde und Familie in Berlin empfingen. Ich holte meinen besten Freund ab, der vom anderen Ende Deutschlands in die Heimat kam. Erwartungsvoll blickte man in die Halle mit dem Kofferband, und irgendwann tauchte er da auf – und Weihnachten konnte beginnen.

Wiebke Wollek Quelle: Friedrich Bungert

Wiebke Wollek : Premiere

Viel geflogen bin ich in meinem Leben noch nicht, aber die erste Reise war gleich die weiteste. Als 14-Jährige bestieg ich in Tegel als Teil einer Reisegruppe der Musikschule Hennigsdorf erstmals ein Flugzeug – eine kleine Al-Italia-Maschine, die ziemlich in der Luft wackelte. Wo sie landete, weiß ich nicht mehr, vermutlich in Mailand. Auf jeden Fall ging es nach dem Umstieg in einem größeren Flugzeug wieder in die Lüfte, bis wir mitten in der Nacht im Westafrikanischen Ghana landeten. Vier Wochen Sing-, Trommel- und Tanzworkshop – unvergessen. Wieder auf Tegeler Boden war ich dann schon 15, es war in diesem Sommer heißer als in Afrika und im Radio lief ständig: „Ey, ab in den Süden!“ Und ich dachte nur: „Ey, da komm ich doch gerade her.“

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Dass der Flughafen Tegel nun für immer geschlossen wurde, macht mich zwar nachdenklich, persönlich getroffen hat es mich aber nicht. Mit dem Flair am sechseckigen Terminal in Tegel wird der BER aber bestimmt niemals vergleichbar sein.

Knut Hagedorn Quelle: Friedrich Bungert

Knut Hagedorn : Wehmut

Mit Wehmut blicke ich auf die bevorstehende Schließung des Flughafens Tegel und so wirklich kann ich es noch immer nicht akzeptieren. Nahezu alle meine Urlaubsreisen gingen von diesem Flughafen aus los.

Ich erinnere mich noch sehr gerne an jede einzelne Reise mit meinen Fußballkumpels, wie wir völlig euphorisiert durch die Gänge gelaufen sind vor dem Abflug, unser Urlaubsgeld fast schon komplett im Duty-free-Shop ausgaben und aber andersherum auch glücklich waren, als der Flieger auf der Rückreise über Tegel kreiste. Gerade für die Bewohner Oberhavels war Tegel immer schnell und bequem zu erreichen, so kam es auch ab und an mal vor, dass wir einfach nach Tegel düsten und kurzerhand einen Flug buchten. Flughäfen, die mitten in der Stadt liegen, haben einen besonderes Flair. Es war schon aufregend, wenn man auf der Autobahn fuhr und ein Flieger quasi über einen herab auf die Landebahn schwebte.

Bert Wittke Quelle: Friedrich Bungert

Bert Wittke : Luftnummer

Mich nach dem Flughafen Tegel zu fragen ist ebenso sinnlos, wie einem Fußball-Laien die Abseitsregeln zu erklären. Ich bin nie vom Flughafen Tegel aus in die Luft gegangen, noch nie habe ich mir das Treiben auf den Rollfeldern oder in den Abfertigungshallen dort betrachtet. Mit Flugangst im Gepäck wäre ich für jeden Reisenden dort wohl auch eher eine Belastung gewesen. Nur zweimal in meinem Leben bin ich in ein Flugzeug gestiegen und das war in Schönefeld beziehungsweise in Budapest. Obwohl die Flüge sehr ruhig verliefen und relativ kurz waren, kann ich nicht behaupten, dass ich während der Zeit mental auf der Höhe war. Über den Wolken mag die Freiheit zwar grenzenlos sein, ich ziehe dennoch den engen „Käfig“ eines Pkw als Reisemittel vor. Deshalb muss ich sagen, dass mir das Drama um die Fertigstellung des BER auch nicht sehr nah gegangen ist. Leid tut es mir um das dort verpulverte Geld.

Marco Paetzel Quelle: Friedrich Bungert

Marco Paetzel : Flugwurst

Egal ob Italien, Spanien oder Griechenland – der Flughafen Tegel war mit seinem Schönefelder Pendant immer mein Tor zur Welt. Meistens kam ich mit dem Bus und gönnte mir noch eine Currywurst, bevor der Flieger gen Süden abhob. In der „EsS Bahn“, einem S-Bahn-Triebwagen aus den 1920er-Jahren, schmeckte es immer – wahrscheinlich spielte die Aufregung hier eine entscheidende Rolle. Auch das Gebäude mit seinen flachen Decken und den vielen bunten Geschäften in der Mall wird mir in Erinnerung bleiben. Doch zum Shoppen kam ich nie – immer schwang die Angst mit, den Flieger zu verpassen. Dabei musste man in dem Gebäude nie weite Wege zurücklegen, darauf hatten die Architekten geachtet. Ins Terminal A sollen einmal Studenten der Beuth-Hochschule einziehen, insgesamt sollen auf dem Areal rund 20 000 Arbeitsplätze und 5000 Wohnungen entstehen. Schön, dass Tegel weiter einen Sinn hat!

Stefanie Fechner Quelle: Friedrich Bungert

Stefanie Fechner : Beobachtung

Zugegeben, abgehoben bin ich nie vom Flughafen Tegel. Generell habe ich noch nie den Boden unter den Füßen verloren, was aber meiner ausgeprägten Angst vor Höhe geschuldet ist. Trotzdem waren wir als Familie oft mit unserem Kind auf dem Flughafen zu Gast – allerdings auf der Besucherterrasse. Allein der Weg dorthin war immer etwas Besonderes, nicht nur für unser Kind. Unzählige Anzeigetafeln, Sprachen aus aller Welt, ein umtriebiges Gewusel umhüllte einen mit Betreten der Gebäude. Beim Sicherheitscheck fühlte es sich dann das erste Mal ein kleines bisschen so an, als würde man gleich in ein Flugzeug steigen. Von der Terrasse aus hatte man immer den besten Blick auf die startenden und landenden Flieger – ein wahrlich toller Anblick, der nicht nur Kinder oftmals staunen ließ. Auch von einem Hügel nahe der Autobahn hatte man einen tollen Blick auf den Flughafen, so dass von dort aus auch immer wieder tolle Bilder entstanden. Sollte ich mich irgendwann in ein Flugzeug setzen, dann wohl am BER. Danke für die vielen tollen Erinnerungen, Tegel!

Helge Treichel Quelle: Friedrich Bungert

Helge Treichel : Rundendreher

Der Name des Flughafens Tegel (TXL) ist für mich mit allen Sehnsuchtsorten dieser Welt verbunden. Von hier aus sind meine Familie und ich nicht nur selbst häufig abgeflogen, oft habe ich angehende Urlauber aus dem Familien- und Bekanntenkreis auch nur hingefahren und abgeholt. Tegel war immer unser Heimatflughafen, quasi gleich hinterm Gartenzaun. Die Fahrzeit war (meist) kurz. Nachts war ich manchmal nach einer guten Stunde wieder im Bett, wenn ich jemanden hingebracht habe. Nach Schönefeld wird es mindestens doppelt so lange dauern. Tegel hatte nur einen Haken: Bei der Zufahrt zu den jeweiligen Terminals musste man sich auskennen. Nicht nur einmal habe ich Runden gedreht, um die richtige Zufahrt zu erwischen. Irgendwann habe ich den Kurzzeitparkplatz als zumeist optimale Variante entdeckt. Als ich endlich eine gewisse Routine hatte, sollte Tegel schließen. Alle in meinem Umfeld haben es trotz des BER-Dramas als Glück empfunden, dass wir eine Verlängerung bekommen haben. Aber ich werde meine Reisen auch von Schönefeld aus genießen!

Andreas Fröhlich Quelle: Friedrich Bungert

Andreas Fröhlich : Plüschland

Tegel ist für mich immer irgendwie eine Reise ins Plüschland. Der Flughafen hat sich nach meinem Empfinden über die Jahre hinweg einen gewissen Charme bewahrt: 70er Jahre in Westberlin. Das soll nicht despektierlich klingen, ich mochte das Rondell immer.

An meinen ersten Flug von dort in die weite Welt kann ich mich noch erinnern. 1994 war das – es ging zusammen mit zwei Freunden, einem kleinen Rucksack und einem Zelt über Madrid nach Mexico. Wir hatten sechs Wochen Zeit und waren beim Abflug aufgeregt wie Kinder bei der Einschulung. Tegel ist für mich aber auch Ernüchterung. Das plüschig-elegante Flughafengebäude entwickelte sich zu einer überfüllten Rumpelkammer. Wie dürftig fand ich es zum Schluss immer, wenn ankommende Fluggäste quasi durch Kellergänge geführt wurden, ehe sie über verschlungene Wege und nach einer kleinen Wanderung dann doch noch ans Gepäckband kamen. Vielleicht musste das so sein, erinnerte es mich doch daran, dass der Flughafen in die Jahre gekommen war und den 70er Jahre-Charme eben nicht verloren hat.

Von MAZ-Online