Gleich in vier Kommunen – Kremmen, Oranienburg, Glienicke und Leegebruch – trieben Telefonbetrüger am Montag und Dienstag innerhalb nur weniger Stunden ihr Unwesen. Dabei versuchten die Gauner teils mit gänzlich neuen Maschen zum Zuge zu kommen. Einen vierstelligen Schaden richteten sie in einem Supermarkt in Leegebruch an.