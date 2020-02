Das Schicksal der an spinaler Muskelatrophie erkrankten Frida aus Liebenwalde und der Kampf der Eltern um das dringend benötigte Medikament lässt die Menschen in Oberhavel nicht kalt. Der Oranienburger Olaf Heisig möchte am Sonntag mit einem Benefizlauf Spenden für die Familie sammeln. Los geht es 10.30 Uhr auf dem Park-und-Ride-Parkplatz in Oranienburg.