Die Kosten für den Neubau der Grundschule in Friedrichsthal, veranschlagt waren einmal zehn Millionen Euro, werden steigen. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in Oranienburg tauchte die Zahl 16 Millionen auf. Zur Kostenexplosion trägt bei, dass die alte Turnhalle offensichtlich nicht sanierungsfähig ist.