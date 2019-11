Das dicke Ende zum Schluss: 422 Euro für einen weißen Strich

Oranienburg

Eine gepfefferte Rechnung landete vor wenigen Tagen im Briefkasten des Oranienburgers Henning Schluß: 422,68 Euro fordert die Kreisstadt von dem 50-Jährigen für die „Beseitigung einer eigenmächtig angebrachten Farbmarkierung“. Der hatte am 16. August auf dem Fußgänger- und Radweg im Bereich der Brückenunterführung unter dem Louise-Henriette-Steg in Eigeninitiative eine rund 16 Meter lange Markierung mit weißer Malerfarbe auf dem Asphalt aufgebracht. Auslöser für die Aktion sei ein Beinahezusammenstoß gewesen, den er vor Ort miterlebt habe. 2018 habe es an dieser Stelle bereits einen Unfall gegeben, zwei Kinder seien damals zusammengestoßen. „Die Stadt Oranienburg versprach daraufhin eine Markierung auf den Weg aufzubringen, die den entgegenkommenden Radfahrenden, die sich nicht sehen können, Orientierung gibt.“ Durch solch eine Markierung sei die Unfallgefahr laut Verwaltung deutlich geringer, aufgebracht worden sei diese jedoch bis zum August dieses Jahres nicht. Aus diesem Grund habe sich der leidenschaftliche Radfahrer am damaligen 16. August spontan dazu entschlossen, selbst tätig zu werden und zum Pinsel gegriffen.

Bürgermeister kündigte Rechnung in Stadtverordnetensammlung an

Auch wenn er die Idee dahinter verstehe, erklärte Bürgermeister Alexander Laesicke in der letzten Stadtverordnetenversammlung am 30. September, dass dieses Vorgehen so natürlich nicht in Ordnung sei. Da zudem die verwendete Farbe nicht so einfach ohne weiteres entfernbar gewesen sei, habe ein Spezialunternehmen mit der Beseitigung der Malerei beauftragt werden müssen. Die dafür entstandenen Kosten werde man dem Verursacher in Rechnung stellen, kündigte Laesicke an. Spontan hatte daraufhin der Fraktionsvorsitzende der Linken, Ralph Bujok, reagiert. Er beteilige sich mit einer Spende von 20 Euro an der Begleichung eben dieser Rechnung für die Aktion, erklärte er und überreichte den Betrag direkt an den Bürgermeister.

Henning Schluß: Rechnung scheint mir nicht plausibel zu sein

Inzwischen ist die Rechnung der Stadt – abzüglich der 20-Euro-Spende – bei Henning Schluß eingetrudelt. Der erklärte im MAZ-Gespräch, den Betrag zeitnah zu überweisen, schließlich handele es sich um eine ultimative Zahlungsaufforderung. Gleichzeitig werde er den Betrag jedoch anfechten. „Die zu Grunde gelegte Rechnung, die mir die Stadt mitgeschickt hat, erscheint mir nicht plausibel zu sein. Da muss ein Fehler passiert sein.“ So solle er die Reinigung von 16 Quadratmetern Asphaltfläche bezahlen. „Wie sollen die denn zustande gekommen sein? Ich habe doch nur einen Strich gemalt“, frage er sich. Grundsätzlich habe er natürlich mit Folgen seines Tuns gerechnet. „Ich bin ja von Anfang an mit der Aktion ganz transparent umgegangen.“ In der Sache ist seine Meinung auch deshalb unverändert. „Es gibt in Oranienburg noch weitere, sehr gefährliche Stellen für Radfahrer, auf die ich die Stadt bereits auch mehrfach hingewiesen haben, ohne dass dort bislang etwas passiert ist“, beklagt er.

Wegtrennung inzwischen offiziell markiert – weitere Stellen in der Kreisstadt für Radfahrer gefährlich

Auf dem Weg der Brückenunterführung unter dem Louise-Henriette-Steg befindet sich inzwischen eine offizielle Markierung, die dort von der Stadt aufgebracht wurde. Sie wurde wenige Tage nach der Malaktion von Henning Schluß umgesetzt. Dem bereitet nach wie vor die Verkehrssituation für Fahrradfahrer in der Straße der Einheit, der Bernauer Straße, Ecke Fischerweg und in der Walther-Bothe-Straße in Oranienburg Sorgen. „In der Straße der Einheit vermittelt eine Markierung Autofahrern den Eindruck, dass Fahrradfahrer auf den Gehweg gelenkt werden. Der ehemals dort vorhandene Radweg ist aber inzwischen nicht mehr benutzungspflichtig, so dass hier potenziell Gefahren für Fahrradfahrer existieren, die auf der Straße weiterfahren. Die Markierung soll deshalb verändert werden“, kündigt Stadtsprecher Gilbert Collé an. „In der Bernauer und der Walther-Bothe-Straße liegen unterdessen Anträge auf Abordnung der Radwegebenutzungspflicht vor.“ Das heiße, dass Radfahrer dort in Zukunft die Straße benutzen dürfen, jedoch nicht müssen. Dazu laufe das Verfahren bei der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises als zuständiger Stelle, zu dem die Stadt bereits ihre zustimmende Stellungnahme abgegeben habe. „Es ist also damit zu rechnen, dass die Maßnahmen in nicht mehr allzu ferner Zukunft umgesetzt werden“, kündigt Collé an.

Stadtsprecher: Gewisse Zeit für Veränderungen sind aus Gründen notwendig

Er weist auch darauf hin, dass es sich bei derlei Veränderungen in der Verkehrsführung um formale Verfahren handelt, bei denen Prüfungen notwendig seien, da Änderungsmaßnahmen auch negative Einflüsse auf andere Verkehrsteilnehmer haben können. Zudem müssten gegebenenfalls Schilder- und Markierungspläne geändert werden. „Dafür wird eben eine gewisse Zeit gebraucht“, bittet Collé um Verständnis.

Von Nadine Bieneck