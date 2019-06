Oranienburg

Anlässlich des Fontane-Jubiläums in diesem Jahr widmet sich die Reihe „Theater im Schloss“ im Oranienburger Schlossmuseum dem bekannten Jubilar. Am kommenden Samstag, 22. Juni wird der Fontane-Reigen mit „Schach von Wuthenow“ fortgesetzt.

Fontanes Erzählung von 1806

Theodor Fontanes Erzählung spielt im Jahr 1806, als die bevorstehende Niederlage Preußens gegen Napoleon für viele noch unabsehbar war, und basiert auf einer wahren Begebenheit. Schach von Wuthenow, adliger Offizier, Rittmeister und Mitglied der höheren Gesellschaft ist ein äußerst attraktiver Mann. Er umwirbt die geistreiche Witwe Josephine von Carayon.

Folgen eines Seitensprungs

In einem Anfall von Übermut und Laune verführt er jedoch deren Tochter Victoire, die einst ein wunderschönes Mädchen war, deren Gesicht nun aber durch Blatternarben entstellt ist. Die Verführung bleibt nicht ohne Folgen. Schach fürchtet, sich vor seinen Kameraden lächerlich gemacht zu haben. Ein unauflösbarer Konflikt bahnt sich an. Die Schauspielerin Christel Leuner präsentiert diese Erzählung, in der Fontane viele reale Personen des Zeitgeschehens auftreten lässt, und wird begleitet von dem Musiker Maxim Shagaev. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Von MAZonline