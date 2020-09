Thema mit Brisanz: Werksausschuss vertagt Änderung der Gebührensatzung

Oranienburg

Hoch her ging es am Montagabend im Werksausschuss in der Oranienburger Orangerie. Vor allem die angedachten Änderungen der Gebührensatzungen für die Niederschlagswasserbeseitigung, der Gebühren für die Inanspruchnahme der leitungsgebundenen öffentlichen Schmutzwasseranlagen und für die mobile Schmutzwasserbeseitigung aus Grundstücksentwässerungsanlagen erhitzte die Gemüter. Harsche Kritik kam vor allem von Ausschussmitglied und Sachsenhausens Ortsvorsteher Burkhard Wilde und Germendorfs Ortsvorsteher Olaf Bendin. Hauptkritikpunkt von beiden: Informationen über die geplanten Änderungen im Vorfeld durch die Werksleitung an die Ortsbeiräte waren Fehlanzeige – es gab sie nicht.

Ortsbeiräte mit bislang praktiziertem Vorgehen nicht zufrieden

„Dass wir generell mit den Gebühren etwas tun müssen, ist uns absolut bewusst. Allerdings hätten wir uns gerade als Ortsbeiräte, die eine Gebührenerhöhung vor allem betrifft, gewünscht, zumindest die Chance zu erhalten, darüber im Vorfeld zu diskutieren“, so Burkhard Wilde. Olaf Bendin schlug in die gleiche Kerbe: „Ich empfinde es als fehlende Wertschätzung, die Ortsteile darüber nicht zu informieren.“ Die anwesende Werksleitung des zuständigen Entwässerungsbetriebes der Stadt Oranienburg (EBO), teilte daraufhin mit, dass es bislang Usus war, dies im Werksausschuss und in der Stadtverordnetenversammlung zu besprechen. Auf einen Änderungswunsch dahingehend seitens der Ortsbeiräte sei Werksleiterin Michaela Rudolph im Vorfeld nicht hingewiesen worden.

Problematik per Abstimmung schließlich auf nächste Sitzung verschoben

Nach einer hitzigen Diskussion stellte abschließend Burkhard Wilde den Antrag, die entsprechenden Punkte von der Tagesordnung zu nehmen und in den nächsten Werksausschuss zu verschieben, was nach Abstimmung dann auch geschah. „Vor allem die angestrebte Erhöhung der Gebührensatzung der mobilen Schmutzwasserbeseitigung trifft uns schon hart. Da reden wir von 30 Prozent mehr Kosten für den Bürger. Wir möchten zumindest noch bis zum nächsten Werksausschuss darüber diskutieren, wie man da andere Lösungen finden kann“, sagte Burkhard Wilde abschließend. Und genau so wird es nun auch kommen.

Von Knut Hagedorn