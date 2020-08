Thomas Kreutzmann ist neuer Leiter des Polizeireviers in Gransee

Gransee

Polizeihauptkommissar Thomas Kreutzmann ist seit dem 1. August dieses Jahres neuer Leiter des Polizeireviers in Gransee. Im Rahmen einer kleinen Dienstberatung wurde er am 11. August, seinem ersten Arbeitstag nach dem Urlaub, durch den Inspektionsleiter, Polizeidirektor Lars Borchardt, und den Leiter des Führungs- und Revierdienstes, Polizeirat Hendrik Jenke, und im Beisein der im Dienst befindlichen Revierpolizisten seines neuen Revierbereiches in seine Aufgaben eingeführt. Thomas Kreutzmann hatte sich, wie es am Freitag aus der Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin hieß, in einem speziellen Auswahlverfahren für diesen Dienstposten beworben und den Zuschlag erhalten.

Seit 2018 Revierpolizist in Oranienburg

1998 begann der heute 50-Jährige seine Laufbahn bei der Bereitschaftspolizei und dann bei der Autobahnpolizei. Danach arbeitete er als Wachdienstführer und Dienstgruppenleiter in der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin und im Direktionsstab der Direktion Nord in der Rechtsabteilung. Seit April 2018 war er als Revierpolizist im Revierbereich Oranienburg tätig. Gelernt hatte er den Beruf des Schlossers und hat anschließend Maschinenbau studiert. Der Vater zweier Söhne lebt mit seiner Familie in Löwenberg. Er ist sehr familiär, kontaktfreudig, sportbegeistert und spielt im hiesigen Fußballverein.

Vorstellungsrunde in der nächsten Wochen

Thomas Kreutzmann freut sich, erneut eine Führungsaufgabe übernehmen zu dürfen, noch dazu in seiner Heimatregion und wird sich in den nächsten Wochen bei allen Ämtern, Institutionen und öffentlichen Einrichtungen der Region vorstellen. Tatkräftig wird er dabei unterstützt durch Polizeikommissarin Kathrin Lüders, die nach dem Ausscheiden des ehemaligen Revierleiters, Polizeihauptkommissar Armin Markau, vorerst die Aufgaben der Revierleitung übernommen hatte. Sie steht dem neuen Revierleiter nun beratend und unterstützend zur Seite.

Von Bert Wittke