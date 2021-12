Oranienburg

Die Coronapandemie und all ihre Auswirkungen hat zahlreiche Familien in Oranienburg hart getroffen. Monatelang Kurzarbeitergeld, Insolvenzen, Arbeitslosigkeit, aber auch Krankheiten machen vielen von ihnen das Leben schwer. Oftmals reicht das Geld gerade so aus, um die laufenden Kosten zu decken. Und nun steht auch noch das Weihnachtsfest vor der Tür. „Weihnachten soll möglichst kein Kind ohne Geschenk bleiben. Ich weiß aber, dass sich nicht alle Eltern ein solches leisten können“, sagt der Oranienburger Stadtverordnete Thomas Ney.

Aufwandsentschädigung wird in Geschenke umgesetzt

Damit aber möglichst alle Kinder ein zauberhaftes Weihnachtsfest erleben, hat er sich eine ganz besondere Aktion einfallen lassen. „Ich bekomme als Stadtverordneter eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 180 Euro monatlich. Die Entschädigung für den Monat Dezember würde ich gern verwenden, um einigen Kindern von Eltern, die es sich einfach nicht leisten können, ein Weihnachtsgeschenk zu machen“, erklärt er.

Lesen Sie auch MAZ Oberhavel und Turm Erlebniscity verschenken Weihnachtsbäume

Es sei eine recht spontane Idee gewesen, erzählt Thomas Ney, der als Lehrer an einer Berliner Schule arbeitet. „An vielen Schulen gibt es die Aktion ’Weihnachten im Schuhkarton’. Diese Päckchen gehen aber über Partnerorganisationen in andere Länder.“ Ein ähnliches Projekt für Deutschland gebe es seines Wissen nach nicht.

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand

Also nahm Thomas Ney die Organisation selbst in die Hand und startete einen Facebook-Aufruf. „Die ersten Anfragen sind auch schon eingetrudelt. Es waren viele interessante Rückmeldungen dabei.“ Einen Nachweis über die Bedürftigkeit will der Oranienburger nicht sehen. „Da vertraue ich auf die Ehrlichkeit der Oranienburger.“ Aber viele wollten ihre Geschichten trotzdem erzählen.

„Einfach damit sie gehört werden“, vermutet er. Erkrankte Kinder, Großeltern, die sich für ihre Enkelkinder melden, die Palette der Anfragen ist breit. „Es hat sich sogar schon eine Frau gemeldet, die noch ganz viel Geschenkpapier zu Hause hat und die Geschenke für die Kinder einpackt“, freut sich der Oranienburger, der auch schon die ersten Geschenke gekauft hat.

20 bis 30 Kinder können ein Geschenk erhalten

Zudem haben sich weitere Mitstreiter angeschlossen. „Und das sind nicht nur Stadtverordnete, sondern auch Oranienburger ganz unterschiedlicher Art.“ Auch die MAZ Oberhavel unterstützt die Aktion mit einer Spende in Höhe von 100 Euro. „Gerade in der Weihnachtszeit ist es wichtig, bedürftigen Familien und Menschen zu unterstützen“, findet Redaktionsleiter Sebastian Morgner.

Damit sei nun genug Geld zusammen gekommen, um etwa 20 bis 30 Kinder mit einem Geschenk im Wert von 30 Euro zu versorgen. Alle Anfragen werden selbstverständlich vertraulich behandelt, verspricht Thomas Ney. „Es ist für viele eh schon eine Überwindung, sich damit zu offenbaren.“ Wer eine Familie kennt, bei der es finanziell knapp ist, kann sich ebenfalls bei Thomas Ney melden. „Vielleicht schaut der eine oder andere mal ein bisschen nach rechts oder links.“ Anfragen und Vorschläge können per E-Mail an t.ney@piraten-oranienburg.de geschickt werden.

Thomas Ney Oranienburg Quelle: privat

Für den Oranienburger ist die Aktion eine Selbstverständlichkeit. „Mit ist natürlich klar, dass ich im öffentlichen Dienst sehr privilegiert bin, auch wenn Schule und Corona auch nicht immer toll war“, sagt er. Aber um sein Gehalt habe er sich nie Sorgen machen müssen. „Und die Aufwandsentschädigung kommt aus der Stadtkasse, also von der Oranienburger Bevölkerung, wenn man so will.“ Kommunalpolitik habe er nie mit dem Ziel gemacht, etwas daran zu verdienen. Also sei es für ihn kein Einkommen im herkömmlichen Sinne. „Innerhalb der Familie haben wir außerdem beschlossen, und nichts mehr zu schenken und lieber Zeit miteinander zu verbringen. Unser Geschenk ist es, dass wir uns vom Geschenkestress befreien“, schmunzelt Thomas Ney. So habe er natürlich auch kaum Ausgaben für das Weihnachtsfest. „Dann sollen es jetzt auch die bekommen, die es sich sonst nicht leisten könnten.“

Von Stefanie Fechner