Thomas Ney aus Oranienburg will für die Piraten in den Bundestag

Oranienburg

Als gebürtigem Brandenburger liegt dem Oranienburger Thomas Ney seine Heimat ganz besonders am Herzen. „Ich würde mich schon als Lokalpatrioten bezeichnen“, sagt der 34-Jährige, der als Lehrer in Berlin arbeitet. „Das, was in Oranienburg passiert interessiert mich“, sagt der Mann, der sich genau deswegen in der Stadtverordnetenversammlung engagiert und für die Piratenpartei als Direktkandidat im Wahlkreis 58 in den Bundestag will. „Meckern kann man viel, aber man muss sich um gemeinsame Lösungen bemühen“, so Thomas Ney. Dies gelinge vor allem auf kommunaler Ebene sehr gut, weil man dort das unmittelbare eigene Wirken spüren könne. „Und die Menschen bemerken, was Politik bewirken kann und welchen Einfluss das auf sie selbst hat.“

Erste Kontakte zu den Piraten während des Studiums

Seinen Weg in die Politik fand der Oranienburger während des Studiums. „Ich habe Informatik an der Humboldt-Universität studiert und dort den Hauptteil des Studiums im Bereich Informatik und Gesellschaft verbracht“, erinnert er sich. Dort habe er auch die ersten Kontakte zum Chaos Computer Club (CCC) und zu den ersten Mitgliedern der Piratenpartei geknüpft.

„Das Thema Digitalisierung und die damit verbundenen negativen und positiven Aspekte haben mich interessiert und ich habe angefangen, mich intensiv damit zu beschäftigen.“ Die Piraten seien damals noch eine aufstrebende Partei gewesen. „Das hat mich dazu bewogen, mich bei diesem Thema auch politisch einzubringen.“

Digitalisierung rückt durch Coronapandemie in den Fokus

So verwundert es nicht, dass sich Thomas Ney das Schlagwort „Digitalisierung“ bis heute auf die Fahnen geschrieben hat – nicht ohne zu zeigen, dass viele politische Themen mittelbar und unmittelbar damit verknüpft sind. „Gerade im Rückblick auf die letzten 1,5 Jahre ist die Digitalisierung von Schulen allgemein ein riesen Thema. Durch Corona haben wir schmerzvoll erfahren, dass wir da ganz katastrophal aufgestellt sind“, konstatiert der 34-Jährige. Dies zeige sich auch in der Verwaltung und bei Behörden. „Wenn man bedenkt, dass etwa die Gesundheitsämter Excel-Listen per Fax ausgetauscht haben, wundert es nicht, dass die Kontaktnachverfolgung nicht so richtig funktioniert hat.“

Mit der Corona-Warn-App habe man ein Werkzeug, dass theoretisch gut geeignet wäre. „Aber solange die Gesundheitsämter, vor allem das Meldewesen, noch nicht so richtig angebunden sind, ist das schwierig.“ Ein anderes aktuelles Beispiel sei die Flutkatastrophe im Westen des Landes. „Dort hat das Warnsystem versagt und es hat lange gedauert, bis Hilfe da war.“ All dies zeige, dass die Verwaltungen nicht auf die Herausforderungen der Gegenwart eingestellt sind. „Da würde ich gern meine Erfahrungen mit einbringen.“

Thomas Ney: „Digitalisierung hat alle Lebensbereiche durchdrungen“

Die Digitalisierung habe inzwischen alle Lebensbereiche durchdrungen. „Und sie wird es weiter tun“, ist sich Thomas Ney sicher. So seien auch Grundrechte und Grundfreiheiten stark damit verwoben. „Meinungsfreiheit findet heute im ganz erheblichen Maße im Internet statt, und da sind wir ganz schnell bei Thema Zensur“, sagt der Oranienburger und verweist etwa auf das Urheberrecht. „Vieles ist dem heute schon unterworfen.“

Auch den Staatstrojaner sieht Thomas Ney kritisch. „Die Ermittlungsbehörden wollen sich die Möglichkeit geben, zur Strafverfolgung auf jeden Rechner schauen zu können.“ Dabei seien das Smartphone und der heimische Computer mittlerweile „Ausdruck unserer tiefsten Persönlichkeit und Privatspähre, das ist ein ganz geschützter Raum, so dass man das besonders kritisch sehen muss.“

Aus der Coronapandemie, so glaubt Thomas Ney, könne man auch positive Sachen ziehen. „Homeoffice etwa“, nennt er ein Beispiel. „Wenn das erst einmal richtig von einem Unternehmen organisiert wurde, dann lernen die Beteiligten die Vorteile sicher zu schätzen.“ Dies sei vor allem eine Chance für ländliche Regionen. „Wenn es digital funktioniert, ist die Frage nach Arbeitsplätzen direkt vor Ort nicht mehr so wichtig.“ Wenn der tägliche Weg ins Büro wegfalle, würde dies zudem ganz neue Möglichkeiten im Bereich der Alltagsorganisation bieten. Dies sei gerade für Familien wichtig.

Die Piratenpartei, sagt der Bundestagskandidat, habe als reine Digitalpartei angefangen. „Inzwischen haben wir aber natürlich auch zu allen anderen Themen Positionen im Programm und beackern da alle Felder. Dabei haben wir aber immer im Fokus, was sich durch die Digitalisierung ändert.“

Von Stefanie Fechner