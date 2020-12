Thomas Ney startet Petition zum Erhalt des Oranienburger Speichers

Oranienburg

Der Oranienburger Thomas Ney (Piraten-Partei) hat eine Petition zum Erhalt des denkmalgeschützten Oranienburger Speichers gestartet. Diese richtet sich an die Geschäftsführer der Hamburger TAS-Gruppe Marcus und Thomas A. Schwarz.

Thomas Ney (Die Piraten). Quelle: Enrico Kugler

In der Petition heißt es: „Mit dem Erwerb des Oranienburger Speichers sind Sie als Investor wissentlich eine hohe Verantwortung für das denkmalgeschützte Bauwerk eingegangen. Daher fordern wir Sie als Eigentümer auf, dieser gerecht zu werden und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Bestand des Speichergebäudes langfristig zu sichern.“ Insbesondere fordern die Unterzeichner der Petition, die Klage auf Erteilung einer Abrissgenehmigung unverzüglich einzustellen. Vielmehr solle die TAS in konstruktive Gespräche mit der Stadt über eine Sanierung und Nachnutzung des denkmalgeschützten Gebäudes eintreten.

Thomas Ney plant Bürgerinitiative

Dazu Thomas Ney, Initiator der Petition: „Mein Urgroßvater hat 1930 gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr den Speicher vor den Flammen bewahrt. Heute müssen sich die Oranienburger wieder gemeinsam für die Rettung des Wahrzeichens einsetzen, welches in seiner über 100-jährigen Geschichte schon so manches schwere Schicksal überstanden hat.“ Der 34-jährige Geschichtslehrer plant daher auch die Gründung einer Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt des Oranienburger Speichers einsetzen soll. Zwar erschwere die derzeitige Corona-Situation die Gründung, er stehe aber bereits mit diversen potenziellen Mitstreitern in Kontakt. Auf einer Internetseite (www.speicher-oranienburg.de) hat er daher bereits Informationen zur Geschichte des Gebäudes zusammengetragen. Dort findet sich auch ein Verweis auf die Online-Petition.

